Le Syndicat National du Pompage de Béton (SNPB), l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), ainsi que RTE et Enedis annoncent la signature d'une convention de coopération qui vise à sensibiliser et informer les professionnels sur les risques électriques lors du pompage de béton.

Une étape majeure pour la sécurité et la prévention des risques électriques vient d'être franchie aujourd'hui, avec la signature d'une convention de coopération entre le Syndicat national du pompage de béton (SNPB), l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité, RTE et Enedis.

L'objectif : sensibiliser et informer les acteurs du pompage de béton sur les risques électriques liés à leur activité.

Prévenir les risques liés aux réseaux électriques

Le pompage de béton présente des défis particuliers, notamment en matière de sécurité électrique. Les flèches de pompage, parfois de grande portée, peuvent entrer en contact avec les lignes électriques, créant ainsi des situations à risque.

Le SNPB, depuis sa création en 2003, a placé la prévention des risques au cœur de son action. Conscient que le développement de l'activité en France nécessite une sensibilisation accrue à la sécurité, le syndicat a développé des programmes de certification, des formations en ligne et des guides pratiques pour les professionnels du secteur.

À l'occasion de son 20ème anniversaire, le SNPB a choisi de renforcer ses initiatives de prévention des risques en signant cette convention de coopération avec l'OPPBTP, RTE et Enedis.

Signée ce vendredi 17 novembre, cette convention d'une durée initiale de trois ans et renouvelable, témoigne de l'engagement des partenaires à renforcer leur collaboration pour prévenir les risques liés aux réseaux électriques lors des interventions à proximité des ouvrages de distribution ou de transport.

Localiser les lignes électriques aériennes via une application

Les principaux engagements comprennent la sensibilisation et l'information des membres du SNPB à la sécurité électrique, l'organisation d'actions de sensibilisation via divers moyens de communication professionnelle, et la capitalisation sur les retours d'expérience pour mieux appréhender les risques encourus.

De plus, RTE et Enedis se sont engagés à mettre à disposition gratuitement leur cartographie en Open Data, facilitant ainsi la préparation des chantiers pour les entreprises adhérentes au SNPB. Ils proposent également une application, « Ligne Alerte », permettant de localiser les lignes électriques aériennes via un smartphone doté de la géolocalisation. Le SNPB s'engage à promouvoir cette application pour sensibiliser les intervenants à la présence de lignes électriques à proximité.

Marie Gérald

Photo de Une : SNPB