Bâtiment : +27,9 % de pertes d’emplois parmi les entrepreneurs en 2022

38 670 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi en 2022, soit 9 800 personnes de plus par rapport à l’année précédente (+34,1 %). Cela représente un retour vers les chiffres d’avant la crise sanitaire.

Il faut dire que le contexte de ces trois dernières années a été compliqué, avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, les hausses de prix des matières premières et des énergies, la remontée des taux, ou encore la nécessité de rembourser un prêt garanti par l’État (PGE).

Dans le détail, les pertes d’emplois concernent davantage les plus petites entreprises. Ainsi, 79,8 % des entrepreneurs touchés étaient à la tête d’une entreprise réalisant moins de 500 000 € de chiffre d’affaires. Par ailleurs, 75,2 % comptaient moins de 3 salariés. Mais la plus forte progression concerne les entreprises de plus de 50 salariés, avec +51,1 % en 2022.

Le bâtiment concentre un quart des pertes d’emplois

Si les secteurs de la restauration, des débits de boisson et de l’hébergement sont les plus impactés, avec +83,4 % de pertes d’emplois, le secteur du bâtiment est également touché, avec +27,9 %. Il représente ainsi 23,4 % des pertes d’emplois, tous secteurs confondus.

L'évolution des pertes d’emplois par secteur en 2022. Source : Altares / GSC

En 2022, 8 607 entrepreneurs du bâtiment se sont retrouvés en situation de chômage. Malgré des carnets de commandes bien remplis, les chefs d’entreprise du bâtiment se sont en effet retrouvés confrontés aux difficultés d’approvisionnement, hausses de prix des matières premières, et pénuries de main d’œuvre.

Le second œuvre est particulièrement concerné, avec +38,6 % de pertes d’emplois. En janvier dernier, Altares dévoilait que les entreprises d’isolation étaient particulièrement touchées par les défaillances.

À l’inverse, les pertes d’emplois ont diminué dans la promotion immobilière, avec -3,7 %. Une situation qui pourrait ne pas durer en 2023, dans un contexte où les promoteurs alertent sur la chute du logement neuf depuis mi-2022.

Tous secteurs confondus, les indicateurs ne présagent par ailleurs rien de bon pour 2023, selon Altares et l’association GSC.



« Tombées à un plus bas de plus de trente ans en 2021, les cessations de paiements s’envolent désormais chez les TPE mais aussi les PME fragilisées par cette “permacrise” qui s’est invitée au fil des mois. 9 300 entreprises sont déjà tombées en faillite en janvier-février 2023, c’est un millier de plus que début 2020 avant que la pandémie ne paralyse l’économie », précise Frédéric Barth, directeur général d’Altares.

« Alors que les tensions sur la trésorerie se font déjà sentir, la reprise des procédures d’assignation de l’Urssaf en 2023 pourrait encore accélérer la remontée des défaillances déjà observée en 2022 », prévoit de son côté Anthony Streicher, président de l’association GSC.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock