La certification NF Habitat désormais disponible en Guadeloupe

Cerqual Qualitel Certification, organisme certificateur de l'association Qualitel, a annoncé ce lundi 8 novembre la création d'un référentiel NF Habitat – NF Habitat HQE spécifiquement adapté à la Guadeloupe. Ce dernier, disponible pour les logements collectifs en construction, prend notamment en compte le climat tropical, et les spécificités environnementales, économiques, techniques et réglementaires du territoire.

Très utilisée en France métropolitaine et déjà présente à La Réunion depuis 2016 et en Guyane depuis 2019, la certification NF Habitat – NF Habitat HQE se développe en Outre-Mer. Elle sera désormais disponible en Guadeloupe, pour les logements collectifs en construction.

Cerqual Qualitel Certification, qui fait partie de l'association Qualitel, a en effet annoncé, ce lundi 8 novembre, la création d'un référentiel adapté à ce territoire ultramarin.

Pendant deux ans, l'organisme certificateur a travaillé en collaboration avec les acteurs des territoires, collectivités, architectes, bureaux d'études, bailleurs publics et privés, pour intégrer les spéficités locales, notamment climatiques, environnementales, économiques, techniques et réglementaires.

Un référentiel adapté au climat tropical

Ce nouveau référentiel prend notamment en considération le climat tropical, caractérisé par une saison sèche et une saison humide. Il s'appuie ainsi sur la réglementation thermique propre à la Guadeloupe, et sur la Réglementation thermique Acoustique et Aération (DOM), et vise même à aller plus loin.

Parmi les critères : construire des logements traversants bien orientés, avoir une enveloppe, des menuiseries et des occultations performantes, installer des brasseurs d'air, ou encore intégrer des capteurs photovoltaïques.

Il s'agit notamment d'optimiser le confort hygrothermique grâce à la ventilation naturelle, sans toutefois diminuer le confort acoustique ni la sécurité des logements.

Autre axe : le critère de l'approvisionnement dans le choix des matériaux, pour anticiper les éventuelles importations dans les coûts de construction.

D'un point de vue environnemental, le référentiel s'intéresse également à la topographie du terrain, et au maintien des plantations existantes et de la végétation locale.

Claire Lemonnier