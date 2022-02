Tout Faire présente ses 4 grands axes pour 2022

Fin janvier, Tout Faire Matériaux organisait son salon annuel pour revenir sur les grandes ambitions de l'année 2022 avec ses adhérents et 200 fournisseurs. L'évènement, retransmis en digital auprès de plus de 500 personnes, a été l'occasion de présenter le changement d'identité visuelle du groupement, mais aussi ses objectifs environnementaux et de formation.

Les 26 et 27 janvier, le groupement de négoce Tout Faire Matériaux organisait son salon annuel. L'occasion de présenter ses grandes orientations pour l'année 2022. Le groupement a notamment retenu quatre ambitions prioritaires.

Moderniser l'identité visuelle

Pour commencer, Tout Faire Matériaux change de nom, et devient désormais « Tout Faire ». Ce changement de nom s'accompagne d'une refonte de la charte graphique, modernisée. Si les couleurs noir et jaune et le symbole de la maison sont conservés, le logo a toutefois été simplifié et épuré. À noter que la mention « Rénover, Construire, Aménager » figurera à côté du logo pour préciser les trois grandes expertises du groupement. Cette nouvelle identité visuelle sera déployée sur tous les points de vente. Dans ce contexte, le groupement prévoit d'accompagner financièrement les adhérents.

Toujours d'un point de vue visuel et esthétique, mais aussi pratique, les 480 magasins seront réaménagés avec de nouveaux services pour les clients professionnels et particuliers. Le réseau a ainsi travaillé avec un cabinet d'architecte pour repenser le parcours client. Le comptoir d'accueil a notamment été retravaillé pour favoriser la prise de contact. Parmi les autres éléments pratiques, des espaces de travail seront mis à disposition des clients qui réfléchissent à un projet, et des collect box seront disponibles devant les magasins pour faciliter le retrait de commandes. Ces nouveaux aménagements seront dans un premier mis en œuvre à Angoulême et à Valence.

Une nouvelle identité visuelle et de nouveaux aménagements. Crédit : Tout Faire

Miser sur l'environnement et la formation

Outre le réaménagement, le groupement mise également sur la rénovation énergétique des magasins pour réduire leur impact environnemental. Ainsi, les systèmes de chauffage et les luminaires trop énergivores seront remplacés, et des panneaux photovoltaïques installés sur les toits et les parkings. Pour cela, le réseau a désigné un bureau d'études afin d'aider ses adhérents à réaliser les études techniques, les déclarations et démarches administratives, ainsi que le montage du dossier et le financement. Toujours dans une optique écologique, le réseau précise également qu'il mettra en avant les produits locaux, biosourcés, et Made in France.

Enfin, pour 2022, le groupement annonce le retour de l'« École Tout Faire », qui proposera des formations reconnues et certifiées par l'État. À partir du mois de mars, une formation Bac+2 pour devenir chef d'agence, et une formation commerciale de niveau Bac seront disponibles. Elles pourront être dispensées en physique, en format digital, ou en mode mixte. Grâce à ces formations, Tout Faire souligne que les produits des fournisseurs seront encore mieux mis en valeur auprès des clients.

Claire Lemonnier