Le CCCA-BTP lance un appel à projets doté de 75 millions d'euros sur 3 ans

Le CCCA-BTP a annoncé, mardi 25 janvier, lancer un appel à projets doté de 75 millions d'euros sur trois ans, et dédié aux centres et organismes de formation. Cette enveloppe conséquente permettra de financer, à hauteur de 50 %, des projets immobiliers éducatifs, et l'achat et la mise en place d'outils pédagogiques innovants.

Afin de soutenir les centres et organismes de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, le CCCA-BTP a annoncé mardi 25 janvier lancer l'appel à projets « Investissements innovants », doté de 75 millions d'euros sur trois ans, afin de participer à la mise en œuvre de projets immobiliers et éducatifs innovants.

Alors que les budgets des opérateurs de compétences se révèlent être souvent insuffisants pour financer des expérimentations dans les centres et organismes de formation, le CCCA-BTP, espère, grâce à cette enveloppe de 75 millions d'euros (soit 25 millions par an), permettre le développement de projets pédagogiques ambitieux.

Tout centre ou organisme qui propose des formations aux métiers du BTP en apprentissage est éligible et peut déposer un dossier sur www.appels-a-projets-cccabtp.fr jusqu'au 31 décembre 2024.

Encourager les expérimentations pédagogiques

Les projets proposés doivent concerner soit un projet immobilier lié à un projet éducatif, soit l'achat et la mise en œuvre de matériel pédagogique innovant.

Le CCCA-BTP prend pour exemple la mise en place de formations immersives et à distance, la création de fablabs, ou encore de démonstrateurs.

Pour les candidatures, le comité précise qu'un organisme peut déposer un ou plusieurs projets seul, mais encourage les partenariats, que ce soit avec d'autres organismes de formation ou avec des entreprises privées du secteur du BTP, « afin de renforcer et promouvoir des coopérations existantes et la création de coopérations innovantes et originales entre acteurs publics et privés d'un territoire ».

Les projets retenus, qui seront progressivement dévoilés, bénéficieront d'une aide au financement à hauteur de 50 % maximum.

« Ce nouvel à projets, qui vient compléter l'ambitieux programme que nous déployons depuis 2020, témoigne de notre capacité à agir pour expérimenter et accélérer des projets innovants et, in fine, pour assurer le développement et l'excellence de la formation professionnelle à nos métiers, au profit des jeunes et des entreprises de notre secteur du BTP », a résumé Éric Routier, président du CCCA-BTP.

Pour participer à cet appel à projets, c'est ici.

Claire Lemonnier