Malgré les récentes annonces concernant la réintroduction temporaire des monogestes dans MaPrimeRénov’, les entreprises artisanales du bâtiment en Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) attendent toujours la reprise d’activité, selon la CAPEB régionale. Au 1er trimestre 2024, leurs carnets de commandes et leur situation financière ont en effet reculé.

Début février, la CAPEB Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) faisait état d’une légère amélioration des finances pour les entreprises du bâtiment de la région.

Une activité toujours au ralenti

Mais en cette mi-avril, la CAPEB AuRA note que l’activité reste toujours fragile, et que les entreprises « s’impatientent en attendant des signes réels de reprise ».

En effet, au premier trimestre 2024, 45 % des entreprises du bâtiment de la région AuRA ont déclaré trouver l’activité difficile, voire très difficile, soit 6 points de plus qu’au trimestre précédent. Dans le détail, les entreprises de plâtrerie et isolation, de plomberie, DE chauffage et d’électricité sont les plus concernées, de même que les départements du Rhône, de la Loire, de l’Ardèche et de la Drôme.

Autre signe inquiétant : la visibilité sur les carnets de commandes reste réduite. Ainsi 28 % des entreprises auraient une visibilité nulle ou inférieure à 1 mois, soit 2 points de plus qu’au quatrième trimestre 2023.

Par ailleurs, si la dernière enquête montrait une amélioration des finances, près d’un quart des entreprises signalent un chiffre d’affaires en baisse au T1 2024 (+6 points par rapport au trimestre précédent). 37 % entreprises jugent également leur trésorerie faible ou insuffisante, soit +4 points par rapport au T4 2023.

De grandes attentes concernant MaPrimeRénov’

Dominique Guiseppin, président de la CAPEB AuRA salue toutefois la publication au Journal Officiel du décret de l’arrêté relatifs à la réouverture des monogestes dans le cadre de MaPrimeRénov’. Il s’agit, selon lui, d’« une bonne nouvelle pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment qui sont de nouveau encouragés à s’engager dans des travaux de rénovation énergétique ».

« En imposant des rénovations d’ampleur de manière forte et trop rapide, la réforme telle qu’elle était entrée en vigueur en janvier avait abouti à bloquer le marché et à ralentir drastiquement le nombre de rénovations », estime-t-il.

La CAPEB AuRA constate en revanche une baisse continue du nombre d’entreprises titulaires du label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE), ce qui, selon la confédération, est « un signe de découragement » de certaines entreprises face à des contraintes administratives excessives.

Selon les résultats du dernier baromètre ArtiSanté, cette charge administrative est d’ailleurs une source de stress pour 42 % des chefs d’entreprises artisanales.

Parmi les seuls points positifs de cette dernière enquête : les intentions d’embauches se maintiennent, puisque 33 % des entreprises envisagent des recrutements, dont 63 % en CDI.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock