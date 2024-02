Les finances s’améliorent pour les entreprises du bâtiment en AuRA (étude CAPEB)

Quelques semaines après le bilan de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) nationale, la CAPEB d’Auvergne-Rhône-Alpes dévoile les résultats de son enquête sur l’activité des entreprises de la région au 4ème trimestre 2023. Si l’activité reste incertaine, les finances s’améliorent.

Au quatrième trimestre, les résultats de l’étude menée auprès des CAPEB d’Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) confirment les tendances observées par la CAPEB nationale, enregistrant -0,6 % d’activité sur l’ensemble de l’année 2023.

En fin d’année, 39 % des entreprises du bâtiment de la région AuRA interrogées ont jugé l’activité difficile, voire très difficile, et notamment les entreprises implantées dans les départements du Rhône, de la Loire, de l’Ardèche, du Puy-de-Dôme et de la Drôme.

Parallèlement, 37 % observaient une visibilité de plus de 3 mois pour leurs carnets de commandes, mais 26 % affirmaient avoir une visibilité inférieure à 1 mois ou nulle, soit +1 point par rapport au trimestre précédent.

Malgré ce manque de visibilité, les intentions d’embauche remontent. Après avoir chuté de 13 points au T3 2023, elles augmentent de 2 points au T4 2023. Ainsi, 37 % des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment souhaitaient recruter ou étaient en réflexion, avec toujours une préférence pour les contrats à durée indéterminée (77 %).

Du mieux côté finances

Côté finances, certains indicateurs s’améliorent. Ainsi, le nombre d’entreprises déclarant une trésorerie bonne ou très bonne était en augmentation de 5 points par rapport au 4ème trimestre 2023. 44 % jugeaient leur trésorerie « correcte ».

Source : CAPEB AuRA

Par ailleurs, 76 % et 74 % des chefs d’entreprises indiquaient également que leurs marges et leur chiffre d’affaires s’étaient stabilisés.

Malgré un contexte économique toujours complexe, Dominique Guiseppin, président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, reste positif pour l’année à venir : « Certains des propos tenus par le Premier ministre lors de son discours de politique générale nous donnent envie d’y croire : la volonté exprimée de vouloir déverrouiller le secteur du logement, de simplifier massivement les normes en commençant par la révision des DPE et l’accès à MaPrimeRénov’… ».

Et de rappeler : «La CAPEB a d’ores et déjà porté à la connaissance du Premier ministre ses propositions pour construire un plan d’actions à même d’assurer aux TPE le maintien de leur activité, de répondre aux objectifs de la planification écologique, et de prendre en compte la problématique du reste à charge pour les ménages ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock