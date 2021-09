Atlantic inaugure un centre de formation dédié au collectif et tertiaire

Atlantic, l’expert du confort thermique, dévoile son nouveau centre de formation : le Campus Atlantic Building, à Aulnay-sous-Bois (93). Entièrement dédié aux marchés du collectif et du tertiaire, il a pour objectif d'accueillir 1 000 stagiaires par an. Précisions.

La filière du génie climatique doit constamment s’adapter à un contexte réglementaire qui évolue mais aussi aux innovations et nouveautés technologiques. De ce fait, la filiale française du groupe Atlantic dévoile son premier centre de formation, le Campus Atlantic Building, entièrement dédié au génie climatique pour le marché du collectif et du tertiaire (traitement de l’air, ventilation, climatisation, chauffage, eau chaude sanitaire...).

Accompagner les professionnels dans leur montée en compétence

Situé en région parisienne, au coeur de l'usine d'Aulnay-sous-Bois (93), ce nouveau campus de 320 m2 vient compléter une large offre de formations sur les marchés collectifs et tertiaires. Ce campus assure également une proximité pour les nombreux acteurs régionaux du confort thermique.

Avec un objectif de 1 000 stagiaires par an, Atlantic affirme son engagement dans l’accompagnement de ses clients. Le campus dispose notamment de deux salles pratiques équipées des derniers produits et d’outils pédagogiques pour « offrir un environnement propice aux manipulations et aux exercices en situation réelle et au plus proche du terrain ». De plus, deux salles théoriques sont également équipées de moyens audiovisuels interactifs et d’un showroom qui va permettre aux stagiaires de se projeter sur les solutions et les marchés ciblés.

Le centre propose également différentes formules de formations en digital, permettant ainsi aux stagiaires de suivre les formations à distance et/ou en complément avec 1 ou 2 journées de formation au centre d’Aulnay-sous-Bois.

Marie Gérald