Attractivité des travaux publics : une négociation paritaire ouverte

La FNTP, la CNATP, la CGT, la CFE CGC BTP, et la CFDT Construction et Bois annoncent avoir ouvert une négociation paritaire pour renforcer l’attractivité des métiers des travaux publics. Cette négociation s’axera autour de six principaux axes, et intégrera notamment des sujets liés à la prévention, la santé, ou encore la transition écologique et numérique.

Bâtiment et travaux publics sont logés à la même enseigne : des pistes doivent être trouvées pour renforcer l’attractivité de ces métiers et pallier les difficultés de recrutement.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche travaux publics annoncent avoir ouvert une négociation paritaire sur l’attractivité des métiers des TP.

Prévention, santé, transition écologique et numérique… de nombreux sujets

Le but de cette négociation : trouver « des mesures ciblées et correctrices sur l’ensemble du champ social », et « donner à voir les perspectives professionnelles aux talents souhaitant rejoindre les travaux publics ou œuvrant déjà dans nos entreprises, ainsi qu’aux différents acteurs de l’orientation et de l’insertion », expliquent les partenaires.

« Ce vecteur du dialogue social sera aussi un gage d’équilibre entre souhaits des entreprises et des salariés », ajoutent-ils. Ce qui passera notamment par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et davantage de mesures de prévention et de santé/sécurité au travail.

« L’objectif premier : offrir aux salariés des travaux publics un cadre de travail sécurisant et sécurisé, du fait notamment d’activités en extérieur », soulignent ainsi les partenaires.

La filière rappelle également les enjeux de la transition écologique et numérique, qui nécessiteront de nouvelles formations et compétences professionnelles.

6 axes principaux

La négociation sera structurée autour de six axes : le sens et les valeurs, la santé des salariés, l’organisation du travail, la vie au travail, les évolutions professionnelles, et le partage de la valeur.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont notamment convenu d’inscrire des dispositions normatives qui acteront des innovations sociales et moderniseront les conventions collectives, mais aussi des recommandations à l’attention des entreprises. Ils ont également prévu d’interpeller les pouvoirs publics sur des éléments législatifs bloquants.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock