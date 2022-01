Brico Fenêtre investit 10 millions d'euros dans une nouvelle usine

Fin novembre, Brico Fenêtre (groupe Biason) annonçait avoir investi 10 millions d'euros dans une nouvelle usine de 14 000 m2, complétant les 11 000 m2 déjà existants. Grâce à cette unité de production automatisée et robotisée, l'enseigne produit 400 menuiseries supplémentaires par jour.

En juillet dernier, Brico Fenêtre affichait son ambition de doubler ses ventes d'ici fin 2022, pour parvenir à 10 000 fenêtres vendues par mois.

Pour atteindre cet objectif, le spécialiste a annoncé fin novembre avoir investi 10 millions d'euros pour construire une nouvelle unité de production de 14 000 m2, en plus des 11 000 m2 déjà existants, pour accroître sa production.

Dans le détail, l'investissement comprend 6,5 millions d'euros pour les bâtiments, et 3,5 millions pour les machines. Le groupe a notamment été soutenu par le fonds européen de développement régional (FEDER) et le programme « Usine du futur » de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ce nouvel outil de production permet au groupe de produire 400 menuiseries supplémentaires par jour, et est à l'origine de la création de 30 nouveaux postes. Ainsi, le site de Serres-Castet, dans les Pyrénées-Atlantiques (64), compte désormais 180 salariés.

La robotisation pour améliorer les conditions de travail et la productivité

La nouvelle usine fait la part belle à l'automatisation et à la robotisation, avec des machines qui permettent d'améliorer les conditions de travail, et notamment d'éviter les tâches les plus répétitives et le port de charges lourdes.

En effet, pour la fabrication des produits, le convoyeur aérien soulève et déplace l'ensemble des pièces vers les 16 tables de montage où se trouvent les opérateurs. Ces tables de montage peuvent d'ailleurs se lever et se descendre pour s'adapter à la taille du salarié.

« Les postes de travail sont devenus complètement interactifs avec les opérateurs au même titre que les cobots qui viennent les soulager au quotidien. Cet ensemble d’éléments apporte un meilleur confort de travail avec une conséquence directe qui se ressent sur la qualité de nos produits. D’ailleurs, nous pouvons déjà voir les effets bénéfiques de nos nouveaux équipements sur nos collaborateurs, avec un investissement et un intérêt beaucoup plus prononcé aujourd’hu i », souligne Christian Biason, le président du groupe Biason.

Désormais, toutes les typologies de produits (fenêtres, portes d'entrée, coulissants...) peuvent être fabriqués sur une même chaîne de production sans avoir à passer du temps à adapter les machines.

Claire Lemonnier