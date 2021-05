Le leader mondial des solutions de collage Bostik lance son camion « Experience Tour » sur les routes de France. Un road-show de 5 000 kilomètres qui parcourra 26 villes de France. Prévu du 17 mai au 30 juillet, il permettra de présenter aux professionnels du bâtiment les dernières nouveautés de la marque. Les détails.

Bostik, filiale du groupe Arkema, est un spécialiste international dans le domaine des colles destinées à l’industrie, à la construction et au grand public. Présente dans plus de 40 pays avec un effectif de plus de 6 000 personnes, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2018.

Le leader des solutions de collage propose un accompagnement optimal pour chacun des professionnels, à l’image de son application « Smart Club Pro ». Cette dernière est la première application dédiée spécialement aux artisans et distributeurs du bâtiment. Ainsi, Bostik facilite les échanges et accompagne les entreprises du projet au chantier.

A travers son road-show, la société française part à la rencontre des ses clients avec l'objectif de renforcer les liens, en « partageant un moment convivial avec les équipes », mais également pour « asseoir son positionnement de véritable partenaire des professionnels de la construction et de la rénovation ».

Présenter les dernières nouveautés

Le camion « Expérience Tour » de Bostik sera sur les routes du 17 mai au 30 juillet afin de présenter les dernières innovations.

Pendant près de trois mois, la marque organise des matinées dédiées aux artisans. Vidéos techniques, conseils et partages techniques, cadeaux et découvertes produits sont au programme. Bostik mettra également l’accent sur la colle acrylique sans solvant Stix A600 Évolution, la colle moquette polyvalente Stix A520 Tex Power et le ragréage de sol auto-lissant et auto-nivelant P4 fibré SL C740. « Trois produits destinés à simplifier le quotidien des professionnels », souligne la société.

Le calendrier du road show Bostik

Marie Gérald

Photo de Une : Bostik