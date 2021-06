Bouyer Leroux acquiert officiellement le groupe Maine

Après avoir annoncé ses intentions mi-décembre 2020, le groupe Bouyer Leroux poursuit sa diversification dans l’univers des menuiseries en annonçant être parvenu à un accord pour l’acquisition du groupe Maine. Explications.

Le rachat du groupe Maine « s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement équilibré et durable » du groupe renforçant ainsi « sa position de leader sur le marché des fermetures pour l’habitat », explique Bouyer Leroux dans un communiqué.

Le groupe Maine, dont le siège est situé à Ambrières-les-Vallées, est un acteur majeur dans la conception et la fabrication de profilés thermoplastiques pour les marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture de pont thermique. Ce dernier dispose de trois sites industriels, et d’une large gamme de portails, clôtures, volets pour les professionnels du BTP ainsi que pour le grand public.

Le groupe Bouyer Leroux souligne que cette acquisition permet également aux Sociétés Soprofen, Sppf, Flo, spécialisées dans la fabrication de coffres de volets roulants, de screens et de portes de garage, d’enrichir leurs offres en termes de produits et services. Il explique que les synergies entre ces entreprises et le groupe Maine sont nombreuses. En effet, leurs gammes sont complémentaires mais différenciées, destinées à la construction de logements neufs et à la rénovation.

« L’intégration du groupe Maine, doté d’une forte culture de satisfaction du client et de qualité des produits, renforce le potentiel de croissance, d’innovation et la compétitivité du métier des fermetures pour l’habitat du groupe Bouyer Leroux », conclut la coopérative.

Marie Gérald