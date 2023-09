Bouygues annonce le retrait de sa filiale Colas de la bourse

Le géant français du BTP Bouygues a annoncé son intention de retirer sa filiale Colas, spécialisée dans la construction d'infrastructures, de la bourse. Une décision précédée par la démission de Frédéric Gardès, PDG de Colas, en réaction au projet de retrait de la société de la cote boursière.

La décison de retirer Colas de la bourse a été prise après un conseil d'administration qui s'est tenu dimanche dernier. Bouygues a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers, évaluant les actions Colas à un prix de 175 euros par action. Une fois cette offre acceptée, l'entreprise Colas sera officiellement retirée de la cote boursière.

Dans un communiqué, Bouygues a expliqué que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues. L'objectif est que Colas puisse se concentrer davantage sur sa direction opérationnelle.

Le PDG de Colas démissionne

En parallèle de cette opération, Colas a annoncé des changements dans la gouvernance de l'entreprise. Le conseil d'administration de Colas, sur recommandation de son Comité de sélection et des rémunérations, a décidé de séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

Dans ce contexte, Frédéric Gardès, PDG de Colas, a informé le conseil d'administration que les conséquences du projet de retrait de la cote de Colas et des modifications apportées aux modalités de la direction générale ne répondaient pas à ses attentes personnelles. En conséquence, il a présenté sa démission de ses fonctions de Président-Directeur général, ainsi que de son mandat d'administrateur.

« Je tiens à remercier Frédéric Gardès pour le travail de transformation de l’entreprise qu’il a accompli. Avec l’équipe de direction, il a su fédérer l’ensemble de ses collaborateurs pour franchir de nouvelles étapes, notamment en matière d’internationalisation et de RSE. Il peut être fier de ce qu’il a accompli ces 12 dernières années chez Colas et plus largement au cours de sa carrière au sein du groupe Bouygues depuis 1994 », a déclaré Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues.

Pour pallier ce départ, Bouygues a immédiatement nommé Pascal Grangé en tant que président non exécutif du conseil d'administration de Colas, et Pierre Vanstoflegatte au poste de directeur général.

« La dissociation des fonctions de président et de directeur général est par ailleurs une opportunité pour mettre en place un Directeur général et un Président non exécutif très complémentaires : Pierre Vanstoflegatte est un opérationnel de haut niveau et un expert reconnu des métiers d’agence. Il concentrera son action sur l’efficacité opérationnelle de Colas et son développement. Pascal Grangé mettra au service de Colas sa parfaite connaissance du groupe Bouygues et de ses métiers », a ajouté le DG du groupe.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock