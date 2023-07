Colas enregistre un carnet de commandes historique

L'entreprise de travaux publics Colas annonce que le carnet de commandes du groupe a atteint un niveau historique de 14,1 milliards d'euros en 2022, enregistrant une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. Une performance qui reflète la solide dynamique de l'entreprise sur les marchés nationaux et internationaux, malgré un contexte économique instable.

La croissance du carnet de commandes de Colas a été alimentée par divers facteurs. En France métropolitaine, le carnet a augmenté de 6 % sur un an, principalement porté par l'activité ferroviaire. À l'international et en Outre-mer, le carnet a connu une augmentation de 10 % sur un an, représentant désormais 75 % du carnet de commandes total de l'entreprise.

Plusieurs projets clés sont associés à cette croissance, notamment les contrats remportés par Colas Rail, tels que le métro d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les accords conclus dans le cadre du programme South Rail Systems Alliance en Grande-Bretagne, et les nouveaux contrats de maintenance en Europe du Nord.

Des perspectives positives

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 s'est élevé à 6,8 milliards d'euros, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période l'année précédente.

En France, le chiffre d'affaires du premier semestre a atteint 3,0 milliards d'euros, tandis qu'à l'international, il a atteint 3,8 milliards d'euros. L'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Asie-Pacifique ont particulièrement suscité la croissance du chiffre d'affaires international, avec une augmentation respective de 9 %, 8 % et 23 % à périmètre et change constants.

Malgré les défis économiques, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'est élevé à 127 millions d'euros, enregistrant une amélioration de 29 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente. Cette amélioration est attribuée aux plans d'action mis en œuvre en 2022 pour faire face à l'inflation, tandis que les résultats du premier semestre 2022 avaient été affectés par la hausse des coûts de production.

Dans un environnement marqué par l'inflation et par des taux d'intérêt élevés, Colas se dit confiant quant à ses perspectives futures, et confirme son objectif de progression opérationnelle pour l'année 2023.

Des engagements en matière de RSE

En matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), la filiale du groupe Bouygues continue de s'engager et a récemment développé le passage piéton interactif et lumineux Flowell, qui a reçu l'homologation du ministère des Transports français, améliorant ainsi la sécurité des usagers dans l'espace public.

La société a également organisé la dixième édition de la Safety Week, mobilisant ses 58 000 collaborateurs à travers le monde, autour des enjeux de santé et de sécurité, notamment la prévention des collisions entre engins et piétons. En matière environnementale, Colas a dédié une journée mondiale à la préservation de la ressource en eau et sensibilisé ses collaborateurs aux enjeux climatiques grâce à l'atelier « La Fresque du Climat ».

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock