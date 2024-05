Bouygues Bâtiment France lance Bouygues Bâtiment Industrie

Bouygues Bâtiment France crée une entité dédiée à l’industrie. Sobrement baptisée Bouygues Bâtiment Industrie, cette entité a pour objectif d’accompagner la réindustrialisation verte de la France et d’agir en faveur de la décarbonation. En créant cette nouvelle entité, Bouygues Bâtiment France poursuit ses actions visant à décarboner le secteur de la construction et de l’industrie partout en France.

C’est dans un paysage industriel en pleine mutation que Bouygues Bâtiment France dévoile sa nouvelle entité intitulée Bouygues Bâtiment Industrie. Avec William Nippert en tant que directeur général, Bouygues Bâtiment Industrie a pour vocation d’accompagner la réindustrialisation verte de la France, et d’agir en faveur de la décarbonation.

Pour ce faire, la nouvelle entité s’attache à accompagner les clients et ingénieries industriels français et internationaux dans la conception et la réalisation de leurs projets. Des équipes spécialisées en génie civil et une ingénierie sont ainsi mises à leur disposition afin de répondre à leurs besoins de conformité réglementaire et sécuritaire, de fiabilité des délais de réalisation et de préservation environnementale.

Huit domaines d’expertise et un important réseaux d’entreprises partenaires

Cette nouvelle entité est organisée autour de huit domaines d'expertise pour une meilleure qualité de service. À savoir : les mobilités durables, les data centers, l’industrie manufacturière, la logistique, les hautes technologies, les life sciences, l’agroalimentaire et l’énergie.

« Spécialisées dans la construction et la réhabilitation des enveloppes de process, nos équipes hautement qualifiées apportent expertise et professionnalisme à tous les stades des projets. Bouygues Bâtiment Industrie offre à ses clients, ingénieries et partenaires industriels des solutions sur mesure clés en main, en s’appuyant sur la puissance d’un grand groupe, couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur », déclare M. Nippert.

Il ajoute : « Cette nouvelle entité va contribuer au développement d’industries en pleine mutation et accompagner la décarbonation du secteur qui est un des leviers de la réindustrialisation de la France. L’ensemble des expertises du Groupe Bouygues seront mobilisées sur tout le territoire pour réussir cette transformation capitale dans des domaines stratégiques ».

Pour le bon fonctionnement de cette nouvelle entité, les équipes de Bouygues Bâtiment France dédiées à l’industrie vont pouvoir s’appuyer sur leurs réseaux d’entreprises partenaires locales. Des initiatives d’insertion et de formation pour stimuler l’emploi local vont également pouvoir être mises en place.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock