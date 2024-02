Malgré un désir croissant de changement de cadre de vie, le contexte économique et la perception de la dégradation du marché immobilier dissuadent de nombreux Français à envisager un déménagement, selon le dernier baromètre de l'Observatoire national du Cadre de Vie (ONCV).

L’Observatoire national du Cadre de Vie (ONCV), qui regroupe des organisations telles que l'Ordre des géomètres-experts (OGE) ou l'Union nationale des Aménageurs (UNAM), dévoile les conclusions de la troisième édition de son « Baromètre annuel du cadre de vie », en collaboration avec l’Institut OpinionWay.

L’objectif : fournir aux acteurs du cadre de vie et aux collectivités des indicateurs pour intégrer les aspirations et les préoccupations des Français dans leurs projets d’aménagement.

La qualité du logement, une priorité pour les Français

Malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente, leconfort et la qualité du logement demeurent le critère le plus important pour plus de la moitié des Français (56 %). La sécurité et le calme, bien que toujours considérés comme essentiels, enregistrent des baisses significatives de respectivement -6 points et -10 points.

En revanche, l'importance accordée à l'environnement proche, dont la nature, les services de proximité et les lieux de sociabilité, est en augmentation, avec une hausse de 3 points dans plusieurs de ces domaines.

L'étude met également en lumière une aspiration croissante à un meilleur cadre de vie. En effet, 37 % des Français expriment le souhait de déménager pour changer d'environnement, notamment les jeunes de moins de 35 ans, les habitants des grandes villes et les locataires.

Cependant, ce souhait est entravé par des réalités économiques difficiles : seulement 44 % des Français se disent satisfaits de leur situation financière, en baisse de 7 points par rapport à l'année précédente. De plus, la perception négative du marché immobilier dissuade la majorité des personnes interrogées d'entreprendre un déménagement ou d'acheter un logement.

Une prise de conscience environnementale

Cette année, le baromètre s’intéresse également à l’impact du réchauffement climatique sur les choix futurs des Français, ainsi qu’au lien entre le contexte économique actuel et les projets de changement de cadre de vie.

Bien que l'impact du réchauffement climatique ne soit pas encore un facteur déterminant dans le choix du lieu de vie pour la majorité des Français, 54 % des répondants envisagent de le prendre en compte à l'avenir.

Les effets du changement climatique, tels que l'augmentation des températures (24 %) et les catastrophes naturelles (22 %), sont perçus comme des facteurs influençant le cadre de vie pour plus d’un Français sur deux. Par ailleurs, 28% prévoient de réaliser des travaux dans leur logement pour lutter contre ces effets.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock