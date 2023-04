Caterpillar enregistre une forte croissance de ses ventes

Le fabricant d'engins de chantier et d'autres gros équipements Caterpillar a connu une nette progression de ses ventes au premier trimestre 2023, portée par une forte demande et une hausse de ses prix. Le chiffre d'affaires du groupe américain a augmenté de 17 %, atteignant 15,9 milliards de dollars sur la période.

Le CA construction en hausse de 10 %



Dans les secteurs de l'énergie et des transports (+24 %) ainsi que dans l’industrie desmatières premières (+21 %), le nombre de commandes et les prix ont connu une augmentation. Cependant, les volumes de ventes ont légèrement baissé dans le domaine de la construction, compensé toutefois par la hausse de ses prix, permettant au chiffre d'affaires de cette division, la plus importante pour Caterpillar, d'augmenter de 10 %.

En termes de zone géographique, les revenus ont surtout augmenté en Amérique du Nord (+32 %), suivi par l'Amérique latine (+9 %), la zone Europe/Moyen Orient/Afrique (+9 %), et enfin en Asie-Pacifique (+2 %).

Le bénéfice net de Caterpillar s'est affiché en hausse de 26 %, atteignant 1,9 milliard de dollars. Bien que les dépenses du groupe aient également augmenté (+12 %), elles augmentent toutefois moins rapidement que son chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une augmentation de ses bénéfices nets.

Malgré cette croissance soutenue, l'action du groupe a lâché 0,1 % dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, ce jeudi 27 avril. Cela peut être dû à de nombreux facteurs, tels que la concurrence, les fluctuations du marché ou encore les incertitudes économiques.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : © AdobeStock