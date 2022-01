Au T4 2021, Caterpillar dépasse son CA d’avant-crise

Un bilan inattendu mais rassurant, c’est ce qu’a annoncé ce vendredi le fabricant d’engins, d’équipements et de matériels de chantier Caterpillar. La société note au quatrième trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 13,8 milliards de dollars, soit une croissance de 23 % comparé à celui du T4 2020, et d’environ 5 % face à celui du T4 2019. La marge bénéficiaire est aussi au beau fixe, mais les résultats sont toutefois à nuancer avec les tendances inflationnistes, provoquées par les tensions sur l'approvisionnement.

« Je suis fier de la résilience maintenue par notre équipe à l’échelle globale, dans ce qui s'est avéré être un environnement opérationnel difficile et dynamique. Nous avons dégagé des marges bénéficiaires d'exploitation ajustées et des flux de trésorerie disponibles », affirme Umpleby, président-directeur général de Caterpillar, dans le communiqué présentant ses chiffres du T4 2021, ce vendredi 28 janvier.



13,8 milliards de dollars de CA d'octobre à décembre



Il faut dire que d’octobre à décembre dernier, le fabricant américain d'engins, d'équipement et de matériels de chantier enregistre un chiffre d’affaires de 13,8 milliards dollars. Soit une augmentation de 23 % par rapport aux résultats du T4 2020 (11 milliards dollars), et même d’environ 5 % comparé à celui de 2019 (13,1 milliards de dollars).

Ainsi, sur l’année 2021, l’activité de Caterpillar représente 51 milliards de dollars en 2021, supérieure donc aux 41,7 milliards de dollars amassés en 2020, mais moins que les 53,8 milliards récoltés l’année d’avant.

Il n’empêche que la société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires, à hauteur de 2,12 milliards de dollars au 4e trimestre et de 6,49 milliards de dollars en 2021. Au regard de la référence à Wall Street, c’est-à-dire rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint les 2,69 dollars sur le trimestre et de 10,81 dollars sur l'année.

Une performance pour le moins inattendue, quand on sait qu’à l’échelle mondiale, industriels de la construction comme d’autres secteurs ont souffert des pénuries de matières premières. Phénomène enclenché par la pandémie et qui met en péril les stocks.

« Dans un contexte de contraintes persistantes sur la chaîne d'approvisionnement, notre équipe continue d'exécuter notre stratégie de croissance rentable à long terme tout en s'efforçant de répondre à la demande des clients », commente son dirigeant.

A la société de justifier, toujours dans le communiqué, la tendance par « une demande plus importante de la part des utilisateurs pour nos équipements et services ainsi que l'impact des variations d'inventaires chez les revendeurs ». Chose qui a abouti à une stabilisation de la valeur totale des stocks en 2021, qui avait reculé à 2,9 milliards de dollars en 2020.

Caterpillar n’a toutefois pas échappé à une hausse globale du prix de ses produits, de façon à endiguer la dynamique inflationniste qui touche le marché. En outre, malgré ce bon bilan, le titre du groupe, affiché sur l'indice Dow Jones à Wall Street, recule de 1,02%, précisément à 210 dollars.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock