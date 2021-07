CEE : SFIC accompagne ses clients calorifugeurs

SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment (SGDB) France, spécialiste de l’isolation calorifuge, publie un guide consacré aux Certificats d'Economie d’Energie (CEE) à destination de ses clients. Un ouvrage qui a pour objectif d’aider les professionnels à devenir des acteurs de la transition écologique, et ce en bénéficiant des aides mis en place par l'État. Explications.

Premier réseau national de spécialistes en plafonds, plâtre et isolation (PPI), Sfic dispose de 12 agences spécialisées en isolation calorifuge en France sur les 36 que compte l’enseigne. Sur place, des experts sont à disposition pour conseiller les professionnels sur la réalisation de leurs chantiers, mais sont également formés à tout ce qui concerne les certificats d'économie d'énergie (CEE), en particulier la préconisation de produits et de solutions spécifiques.

Dans ce contexte, l’enseigne a décidé d’accompagner les professionnels, et publie un guide sur les CEE à destination de ses clients calorifugeurs.

Réaliser des devis éligibles aux CEE

Ce nouvel ouvrage de 40 pages, conçu comme un outil “pratique et pédagogique”, accompagne les artisans dans le cadre de travaux de rénovation énergétique - pilier du plan de relance initié en septembre 2020 - pour les aider saisir les opportunités qui leurs sont offertes.

Ce guide composé de cinq chapitres, dont un consacré à la liste de toutes les fiches techniques BAT et BAR pour réaliser des devis 100 % éligibles aux CEE, ou encore aux recommandations produits par applications. Chacun des produits présentés est accompagné d’une fiche descriptive, d’un visuel, d’informations concernant ses caractéristiques et performances. En annexe, il y a un exemple de rapport d’audit chantier établi par la COFRAC, et les zones climatiques définies par la réglementation thermique RT2012.

SFIC édite par ailleurs un catalogue tarifé de plus de 160 pages, dédié à l’isolation calorifuge et qui regroupe toute l’offre produits sur ce marché. Le guide CEE - Isolation calorifuge est consultable ici.

Marie Gérald

Photo de Une : ©SFIC