Colas enregistre une croissance solide en 2023

Colas, filiale travaux publics du groupe Bouygues, présente des résultats solides pour les neuf premiers mois de l'année 2023, enregistrant un carnet de commandes en hausse de 11 % sur un an.

L'entreprise de construction Colas présente une croissance de son carnet de commandes sur les neuf premiers mois de 2023, atteignant plus de 13 milliards d’euros à la fin du mois de septembre 2023, en augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente.

Cette croissance est notamment alimentée par l’activité ferroviaire en France métropolitaine, qui a contribué à une hausse de 2 % sur un an.

L’international et les territoires d’Outre-mer représentent également une part significative du carnet de commandes de Colas, totalisant 10,1 milliards d’euros, en augmentation de 14 %.

+2 % de chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires se consolide sur les neufs premiers mois de 2023, s’élévant à 11,9 milliards d’euros, en progression de 2 % par rapport à la même période en 2022. La France a contribué à hauteur de 4,7 milliards d’euros, soit une hausse de 1 % sur un an, tandis que l’international a enregistré une croissance de 3 %, atteignant 7,1 milliards d’euros.

L’activité du troisième trimestre a également connu une augmentation de 4 % à périmètre et taux de variations constants.

Une performance financière solide

Le résultat opérationnel courant des activités a atteint 308 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2023, représentant 89 millions d’euros par rapport à la même période de 2022. La marge des activités s’est établie à 2,6 %, en hausse de 0,7 point par rapport à la période de 2022.

Colas prévoit de continuer à bénéficier des effets positifs de ses plans de transformation en 2023, malgré un environnement économique marqué par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

La société confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.

De plus, Colas montre un engagement fort en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), avec des initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à promouvoir la durabilité dans l’industrie de la construction.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock