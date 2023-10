Le groupe Imerys enregistre une chute de près de 18 % de son CA au T3 2023

Au troisième trimestre 2023, le groupe de minéraux Imerys enregistre un recul de près de 18 % son chiffre d’affaires, en raison d’un « trou d’air » de la demande industrielle en Europe, aux États-Unis, et dans la zone Asie-Pacifique.

Le groupe Imerys, qui a cédé sa branche toiture il y a 5 ans, donnant naissance à Edilians, a subi un « trou d’air » de la demande industrielle au troisième trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires de 918 millions d’euros entre juillet et septembre 2023, contre 1,11 milliard un an plus tôt, soit -17,8 %.

Un recul de la demande plus marqué en Europe et aux États-Unis

Dans les minéraux dits de « haute performance », qui représentent 68 % de l’activité du groupe, le chiffre d’affaires a notamment reculé de 18,3 % en Europe, avec une baisse de la demande dans les activités céramique, ainsi que dans les minéraux pour papiers et cartons.

Aux États-Unis, la baisse est de 17,5 %, en raison d’un « recul des activités papier et plastiques ».

Dans la zone Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires a de son côté baissé de 8 %. Imerys explique cette tendance par « le fléchissement de la demande de batteries lithium-ion », « des effets de stocks importants en Chine sur le lithium », et « la faiblesse du secteur du papier », qui « ont pesé sur les volumes ».

Concernant les matériaux utilisés par l’industrie du bâtiment, le groupe a subi « le ralentissement de la construction résidentielle », en Europe et aux États-Unis.

Des prévisions en baisse

Au total, sur les 9 premiers mois de l’année 2023, les ventes du groupe ont représenté 2,9 milliards d’euros, soit -11 %.

Alors que fin juillet le groupe estimait entre 630 et 650 millions d’euros son excédent brut d’exploitation (Ebitda) courant, il prévoit désormais de se situer « dans la fourchette basse ».

Le groupe s’est toutefois dit « confiant dans sa capacité à générer de nouvelles économies de trésorerie et de coûts ». « Nous n'avons pas d'inquiétude sur les perspectives à moyen terme », a assuré Sébastien Rouge, directeur financier.

Côté cessions-acquisitions, le groupe a annoncé le rachat de l’activité carbonate de calcium naturel de Carmeuse en Géorgie (États-Unis) à O-N Minerals, et vise « un chiffre d’affaires annualisé de 15 millions de dollars après l’intégration de cette entité ».

Imerys a par ailleurs annoncé être entré en négociations exclusives avec Mytilineos Group, en vue de la cession de ses activités de bauxite en Grèce, pour une valeur de 10 millions d'euros. Le groupe a en revanche précisé que le projet de cessions de ses activités dédiées au marché du papier à Syntagma Capital était désormais « hautement improbable », car « l’acheteur n’a pas rempli ses obligations d’achat ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock