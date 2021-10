De nouveaux points de vente pour le réseau Batiman

Le réseau de menuiseries Batiman poursuit son développement. En effet, après une phase de restructuration, il prouve sa capacité à rebondir et ouvre 4 nouveaux magasins, chacun dotés de showrooms de 200 à 300 m2. Les détails.

Spécialistes de la vente et l'installation de fenêtres, portes et volets, ou encore d'escaliers, de dressings, et de meubles de cuisine, les 600 experts du réseau Batiman proposent dans les 96 magasins français des conseils personnalisés. Ainsi, afin de consolider son développement et après une phase de restructuration puis de digitalisation, le réseau Batiman a ouvert, durant le premier semestre 2021, de nouveaux magasins dotés chacun de showrooms de 200 à 300 m2. À la tête de ces 4 nouveaux magasins, 4 entrepreneurs incarnent le dynamisme du réseau Batiman.

Renforcer le réseau

Stéphane Châteauneuf a développé de façon spectaculaire l’entreprise Multibois, qui adhérait déjà au réseau depuis 2003. En six ans, il a recruté 40 personnes et a multiplié le chiffre d’affaires, passé de 2 à plus de 7 millions d'euros. Avec son 3ème magasin Batiman Multibois, situé à Issoire dans le Puy-de-Dôme. « L’approche de ce magasin est très différente. Nous sommes situés aux côtés de grandes enseignes de l’univers de la maison et nous proposons de simuler nos produits sur de nombreux configurateurs grâce à plusieurs grands écrans », explique-t-il.

A Toulouse, les habitants connaissent déjà les magasins Batiman, avec des enseignes situées à Auterive, Fenouillet, Caraman, et maintenant Montauban. Ce dernier s'installe dans un espace qui bénéficie d’une meilleure visibilité et offre 300 m2 de showroom et autant de stockage. « Ce quatrième magasin vient renforcer un groupe qui emploie déjà 40 personnes et fait 8 millions de chiffres d’affaires sur tout le secteur de Toulouse », précise ainsi Xavier Briol.

Quant au nouveau gérant du Batiman DDI Annecy, il rencontre l’année dernière Jean-Marc Boudin. Ce dernier part à la retraite et cherche un repreneur pour son magasin. C'est dans ce contexte que Dogan Yilmaz reprend le Batiman d'Annexy. « Je reprends une affaire bien structurée, avec une équipe compétente et une activité soutenue : tout se présente au mieux ! », explique le nouvel adhérent. « On sent que le dynamisme insufflé par Philippe Valette, le président du réseau, est une réalité. Son ambition pour l’avenir est très encourageante pour la suite », ajoute-t-il.

Mathieu Huchet, directeur du nouveau Batiman KitBati Habitat à Fleury-les-Aubrais (45), reconnâit pour sa part baigner dans le métier depuis qu’il est petit. Auparavant adhérent d’un réseau concurrent, il a décidé de rejoindre Batiman en début d’année. Ce fils et petit-fils de menuisier conclut : « Tous les indicateurs sont au vert. Nous pouvons viser plus haut, et c’est tant mieux ! ».

Marie Gérald

Photo de Une : ©Batiman