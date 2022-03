Décarbonation du bâti : Knauf Insulation formule ses propositions

La transition écologique du bâti, un sujet central pour le prochain quinquennat ? Pour Knauf Insulation, c’est une évidence. C'est pourquoi le spécialiste de l'isolation a réuni un comité de réflexion le 23 février dernier afin de réfléchir à des propositions concrètes et opérationnelles. Il recommande notamment que des moyens supplémentaires soient alloués à la politique du logement et que les dispositifs déjà en place soient renforcés.

Afin de répondre aux objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), Knauf Insulation, spécialiste de la fabrication de systèmes d’isolation, juge « primordial » de se doter d’une « politique publique ambitieuse » en faveur de la rénovation écologique des bâtiments « fondée sur une concertation élargie avec l’ensemble des acteurs de la filière ». Il estime également que le sujet de la rénovation énergétique n’est pas assez présent dans les débats et les programmes politiques.

Le fabricant a donc décidé de réunir un comité de réflexion qui s’est réuni pour réfléchir à des propositions concrètes à présenter aux candidats à l’élection présidentielle. Si Knauf Insulation reconnaît que des mesures ont été introduites pour « amorcer ce chantier », telle l’introduction de la Réglementation Environnemenale 2020 (RE2020), il souligne toutefois que de nombreux enjeux « demeurent et resteront d’actualité dans les années à venir ».

La filière du bâtiment est le deuxième secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, derrière celui des transports, en représentant 19 % des émissions de gaz à effet de serre et près de 44 % de l’énergie consommée. Ainsi, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, le spécialiste considère qu’il est « urgent » que des moyens supplémentaires soient alloués à la politique du logement mais également que les dispositifs, tels que MaPrimeRénov ou les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) soient renforcés.

Des premières pistes de réflexions communes ont été définies, et les experts ont formulé plusieurs propositions telles que lutter contre le logement précaire ; maîtriser le coût croissant de la rénovation et de la construction des bâtiments ;se conformer aux nouvelles contraintes dans les choix constructifs du logement neuf ; ou encore assurer et ne pas opposer les choix de matériaux entre eux, et mettre l’innovation au service d’un changement d’échelle pour traiter la rénovation au niveau du quartier. Par ailleurs, les spécialistes ont rappelé que la formation et l'accompagnement restent primordiaux pour la « décarbonation du bâti ».

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock