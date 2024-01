Deceuninck élargit son appareil industriel de co-extrusion

Le spécialiste des menuiseries Deceuninck a investi et investira massivement dans la co-extrusion de ses profilés PVC. Sur son site dans la Somme, l’industriel possède déjà deux lignes dédiées.

Juin dernier, Deceuninck, marque de menuiseries, accueille des nouveaux appareils industriels. Son site de production à Roye (80) est doté depuis de deux lignes co-extrusion.

Pour rappel, la co-extrusion permet d’intégrer jusqu’à 42 % de matières recyclées dans les profilés PVC, cohabitant à presque moitié avec des matières dites vierges. Un équilibre qui encourage le fabricant sur sa démarche économie circulaire.

« L’augmentation de la part de PVC recyclé dans nos profilés est apparue comme une évidence. Permettant ainsi de réduire nos émissions carbone, nos besoins en matériaux vierges et réduisant de surcroît notre consommation d’énergie et de matières premières », ajoute Thomas Eyermann, directeur général France de Deceuninck. Le recyclage du PVC usagé réduit de 90 % la consommation d’énergie associée, comparé à la production de PVC neuf.

Des travaux d’agrandissement menés

Les deux nouvelles lignes de co-extrusion rejoignent les 26 déjà présentes sur l’usine de Roye. Elles sont plus longues de trois mètres, passant de 15 à 18 m par rapport aux lignes dédiées à la mono-extrusion. De taille européenne, l’outil industriel permettrait à Deceuninck de recycler 45 000 tonnes de PVC par an.

Des travaux d’ « envergure » ont du être menés, tant sur le site que la structure du bâtiment. Le toit a été rehaussé pour accueillir les deux lignes supplémentaires, le hall réaménagé et les espaces de stockage agrandis. « À l’extérieur, un silo dédié à l’homogénéisation de la matière recyclée sera ajouté aux sept que compte déjà le site », lit-on dans un communiqué.

Afin d’installer ces deux nouvelles lignes de co-extrusion à Roye, l’entreprise a mobilisé 2,5 millions d’euros. Et cela ne s’arrête pas là, car Deceuninck prévoit, dans les cinq prochaines années, plus de 10 millions d’euros d’investissement dans les recyclages PVC.

D’autres nouvelles lignes de co-extrusion vont être installées. « L’ambition du groupe et de l’unité d’extrusion picarde est d’aller de plus en plus vers un process de fabrication durable en se concentrant sur la circularité. Raison pour laquelle un plan d’investissements a été réalisé », indique son DG Thomas Eyermann.

D’autant que le lancement de sa nouvelle gamme Elegant, produit sur le site de Roye depuis janvier 2023, a incité Deceuninck à acheter et rénover un bâtiment supplémentaire.

Virginie Kroun

Photo de Une : Deceuninck