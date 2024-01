L'ensemble des adhérents et partenaires de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) se sont réunis pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Une occasion de se remémorer les victoires remportées et de revenir sur les nombreux défis qu'attendent encore la Capeb en 2024.

« L'année 2023 nous a apporté son lot de satisfactions et de déconvenues », a déclaré Jean-Christophe, président de la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment (Capeb) en introduction des ses voeux. De nombreux enjeux auxquels les entreprises du bâtiment ont dû faire face et qui impactent directement leur quotidien et, par extension, l'ensemble du secteur. Selon le président de la Capeb, la lutte pour la reconnaissance des spécificités des TPE dans le secteur du bâtiment a connu des développements importants en 2023. La mission Plash sur la place des TPE dans la représentativité patronale, a selon lui a permis de mettre en lumière le déséquilibre existant entre les grandes et les petites entreprises. Le rapport qui en découle reconnaît la nécessité de revoir ce dispositif. Des victoires judiciaires significatives ont également été remportées, se réjouit Jean-Christophe Repon, confirmant le droit d'opposition majoritaire de la Capeb sur les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et la reconnaissance de ce même champ comme périmètre de négociation. Cependant, de nombreux défis persistent. La réforme de MaPrimeRénov', par exemple, suscite encore des inquiétudes quant à son impact sur l'activité des entreprises artisanales du bâtiment. Les propositions émises par la Capeb, telles que mettre en place un certificat de conformité de fin de chantier ou financer le reste à charge des particuliers grâce à la création d’un prêt vert, n'ont toujours pas trouvé écho auprès du gouvernement, regrette M. Repon. Par ailleurs, les données du dernier trimestre de 2023 révèlent un recul du volume d'activité des entreprises artisanales du bâtiment, une première depuis trois ans. Soit au total sur 2023, une baisse en volume de 0,6 % et une perspective à -2 % sur 2024. Avec la crise du logement neuf, le président de la Capeb a souligné la nécessité de réinventer le modèle de la promotion immobilière et de s'adapter aux nouvelles lois sur le logement pour assurer la croissance du secteur. « Un défi que la future loi logement devrait relever », exprime M. Repon. Les efforts de la Capeb en 2023 pour mettre en avant les atouts du secteur, notamment auprès de la génération Z, ont été salués. « C’est grâce à nos savoir-faire que nos concitoyens peuvent vivre dans des logements accessibles, modernes et économes en énergie », a-t-il déclaré. Pour Jean-Christophe Repon, l'année 2024 rimera également avec action collective notamment à travers ses « Rencontres des métiers du bâtiment ». Marie Gérald Photo de Une : Jean-Christophe Repon