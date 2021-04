AGYRE et le CCCA-BTP annoncent s’associer pour accélérer la transition vers une économie circulaire par la formation. Ensemble, ils vont développer une nouvelle offre pour accompagner les apprenants. Au programme, des espaces d’expérimentations, des séminaires et des conférences. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démarche d’open innovation initiée par le CCCA-BTP avec l’incubateur WinLab’.

L’initiative lancée par AGYRE et la CCCA-BTP vise à former l’ensemble des acteurs du BTP aux différentes pratiques liées à l’économie circulaire. En effet, tout la chaine est appelée à envisager l’acte de construire différemment, et à répondre à des enjeux émergents : gestion des flux de chantiers, stockage lors de la valorisation in situ des matériaux ou encore déconstruction, le tout en s’appuyant sur des outils digitaux collaboratifs (BIM, RIM, plateforme numérique de réemploi, etc.).

A travers ce partenariat, ils s’adressent principalement aux jeunes générations qui constituent « les futures forces vives de la construction ». Des jeunes qui s’intéressent de plus en plus aux problématiques environnementales. « Il est primordial d’éveiller leur appétence pour les métiers du BTP, en profitant de cet engouement, pour valoriser un secteur en première ligne des grandes mutations écologique et numérique qui façonne le monde de demain », indique un communiqué.

Des formations nouvelles pour accompagner les nouveaux métiers

L’économie circulaire va conduire à faire naître de nouvelles compétences qui devront « cohabiter » avec les pratiques plus traditionnelles. De nouveaux métiers sont également appelés à se développer. On ne parlera plus de démolisseur mais de « déconstructeur » par exemple. L’Organisation internationale du travail estime qu’à l’horizon 2030, dans le cadre d’un scénario global d’économie circulaire, 4 millions d’emplois du secteur de la construction vont être « complètement réaffectés » vers des métiers nouveaux.

Bien sûr, cela implique de faire évoluer les formations, et c’est là, l’objectif du partenariat entre AGYRE et le CCCA-BTP. « Il s’agit de créer des interactions productives entre les compétences et les métiers, qui évoluent et se transforment, dans une démarche holistique pour éviter toute incohérence entre les formations dispensées et les besoins des entreprises et des jeunes ».

Cette évolution doit aussi bien concerner la formation initiale que la formation continue. Un socle commun de savoirs et de savoir-faire doit être intégré dans les différents parcours, avec le développement de nouvelles compétences, et plus de collaboration entre les différents corps de métiers.

Le WinLab’ pour soutenir l’innovation

C’est dans le cadre du WinLab’ que les partenaires ont déployé une offre nouvelle. L’idée est de proposer un accompagnement pour permettre la montée en compétences sur l’économie circulaire. Une formation qui inclut une dimension socio-économique et juridique, ou encore un programme de sensibilisation aux mutations du secteur.

L’offre s’appuiera notamment sur des opérations exemplaires et des projets pilotes d’économie circulaire tel qu’Olympi à Chartres, qui bénéficie de l’accompagnement d’AGYRE. Des espaces de formation et d’expérimentation seront proposés ainsi que des séminaires et des conférences pour accompagner les professionnels du secteur de la construction et accroître l’employabilité des apprenants, précise les partenaires.

Première action commune ? Une série de webconférences WinLab’ Innovation Live. La première édition s’est tenue le 26 mars sur le thème : « Économie circulaire et BTP, rien à voir, tout à faire ? » (Replay disponible ici). Chacun des rendez-vous se découpe en cinq temps forts : la présentation du jour avec le « Pitch time », l’échange avec « Y’a Débat », « les questions qui fâchent », l’ « Open Questions » et le temps de conclusion avec le « Money Time WinLab ».

A partir de l’automne 2021, d’autres actions partenariales seront programmées pour poursuivre en présentiel les cycles de formation, si bien sûr, la situation sanitaire le permet.

Les prochaines webconférences se dérouleront ainsi :

WIL #2 : 5 mai : Éco-conception et évolution des compétences

WIL #3 : 8 juin : Approvisionnement durable et territoires

WIL #4 : 30 juin : Réhabilitation et rénovation énergétique

WIL #5 : 27 septembre : Réemploi

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock