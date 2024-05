Élections européennes : les propositions de la Capeb pour relancer l’activité

À l’approche des élections européennes, la CAPEB dévoile un ensemble de propositions pour relancer l’activité des entreprises artisanales du bâtiment. L’organisation patronale aborde tous les sujets, de la simplification des réglementations à la relance de l’attractivité des métiers.

Avec un marché de la construction neuve en berne, l’entretien-rénovation mis à mal pour la première fois depuis 3 ans, ou encore des réglementations de plus en plus complexes, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) profite des élections européennes à venir pour présenter aux candidats plusieurs propositions visant à relancer l’activité du secteur.

La Capeb est en effet bien consciente que les futurs députés européens auront une grande responsabilité pour donner aux entreprises artisanales du bâtiment les moyens de faire face à la conjoncture. C’est pourquoi, parmi ses propositions, aucun domaine pouvant concerner le secteur n’a été omis.

Les normes et les réglementations en porte-à-faux

Selon la Capeb, une simplification des réglementations européennes est indispensable pour que le secteur puisse se projeter sereinement vers l’avenir. Devant faire face à de nouvelles législations et normes toujours plus contraignantes et complexes, les TPE sont mises à mal depuis plusieurs mois maintenant. Une situation ironique, estime la Capeb, qui rappelle que depuis plus de 20 ans, l’Union européenne a adopté le principe « Pensez aux petits d’abord ». L’organisation patronale réclame que ce principe soit effectif, avec un véritable « test TPE-PME », réellement pris en compte avant l’adoption de toute nouvelle mesure.

Un maillage territorial indispensable contre la concurrence déloyale

Parmi les propositions figure également la volonté de préserver et de développer l’ancrage territorial des entreprises artisanales. Pour ce faire, la directive Travailleurs détachés doit être complètement mise en œuvre et renforcée, notamment en termes de contrôles, pour éviter la concurrence déloyale.

Selon la Capeb, les marchés publics doivent également s’inscrire pleinement dans les trois piliers du développement durable, et doivent favoriser les TPE locales grâce à des critères adaptés en conséquence.

Relancer l’attractivité du secteur

Dernier gros point abordé, l’attractivité des métiers du bâtiment. La Capeb appelle pour cela à mettre les bouchées doubles sur l’apprentissage et l’alternance, dont l’efficacité n’est plus à démontrer. D’importants efforts doivent également être fournis sur la promotion des métiers, la formation et la création/reprise d’entreprise et les reconversions professionnelles simples et accessibles aux travaux publics.

« Transition écologique, adaptation des logements au vieillissement de la population : les 620 000 entreprises artisanales françaises du bâtiment sont en première ligne pour relever ces défis pressants. Or, une partie des solutions à ces enjeux est européenne. C'est pourquoi la voix des TPE du bâtiment doit être plus que jamais entendue et prise en compte à Bruxelles et à Strasbourg. Les élections du 9 juin détermineront les orientations des politiques européennes pour les cinq prochaines années. La Capeb appelle donc les candidats à s'engager en faveur des entreprises artisanales du bâtiment et à défendre leurs spécificités », conclut Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock