Alors que la crise du logement s’enlise, l’Ordre des géomètres-experts tire la sonnette d’alarme et formule 12 propositions concrètes pour relancer la production. À l’occasion de ses universités d’été, la profession a rappelé le rôle central du foncier dans toute politique d’aménagement et appelle à un sursaut collectif.

C’est au tour de l’Ordre des géomètres-experts de formuler ses propositions pour sortir le secteur de la crise. La situation est toujours aussi compliquée pour la profession, et les tensions vont en s’aggravant sur l’ensemble du territoire.

L’Ordre des géomètres-experts a donc profité de ses Universités d’Été, qui se sont tenues du 1er au 3 juillet au Mans, pour organiser un grand débat sur le sujet.

« La matière première du logement, c’est le foncier. Il n’y a pas d’opération d’aménagement, de projet de construction ou de rénovation qui ne passe pas par un géomètre-expert. C’est pourquoi nous avons souhaité aujourd’hui rassembler la filière afin d’échanger sur les leviers de sortie de crise », a rappelé Séverine Vernet, la présidente du conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, en préambule de ce grand débat.

Tous vent debout contre la crise du secteur

La FFB, l’USH, la FNAIM, la FPI ou encore l’ANIL… Tous s’accordent à désigner les mêmes cause à cette crise persistante dans le pays. Déséquilibre structurel entre l’offre et la demande, hausse du coût des matières premières, superposition des réglementations notamment environnementales, obstacles financiers pour les candidats à l’accession, asphyxie du marché locatif, saturation du parc social… Les facteurs sont multiples et mettent à mal le secteur depuis plusieurs mois.

La filière dénonce également l’immobilisme gouvernemental et l’instabilité législative et réglementaire : « Face à l’urgence d’agir, nous estimons que le sujet n’est pas pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics. Le logement est un bien de première nécessité : après manger, il faut se loger ! », pointe Séverine Vernet.

Maximiser le recyclage foncier

Après avoir rappelé la nécessité de repositionner le foncier à la base de toute politique du logement, Séverine Vernet a présenté les différentes mesures portées par la profession.

La présidente du conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts appelle tout d’abord à faire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) un levier de production plutôt qu’une contrainte : « La proposition de loi Sénat et celle de l’Assemblée nationale sur la sobriété foncière reviennent sur les modalités de mise en œuvre du ZAN, mais pas sur l’objectif initial. Nous travaillons sur le sujet depuis plus de trois ans et nous avons identifié des mesures pragmatiques qui s’appuient sur des outils et des procédures existants, à adapter ou à créer ».

L’Ordre avance ainsi 12 propositions pour concilier sobriété foncière et production de logements. La profession appelle à passer d’une logique parcellaire à une échelle plus large, en travaillant sur les cœurs d’îlots et en mutualisant les compensations environnementales à travers des restructurations foncières urbaines et rurales conjointes.

Les géomètres-experts misent également sur la densification douce et proposent de modifier les PLU pour accélérer la surélévation des immeubles et d’assouplir les règles de majorité dans les cahiers des charges des lotissements pour repenser les tissus existants des zones périurbaines. « Il faudra toutefois veiller à rester à l’écoute de nos concitoyens et faire preuve de pédagogie pour que ces projets soient bien acceptés », prévient Séverine Vernet.

La profession s’intéresse également aux zones commerciales aujourd’hui en déshérence : « Les entrées de ville offrent des opportunités pour recycler le foncier avec des gisements considérables, d’autant qu’elles sont souvent déjà connectées aux transports en commun. Avec la mutation du commerce et l’accélération du phénomène, il ne s’agira pas de réaliser des opérations au coup par coup mais de privilégier un aménagement global et cohérent qui favorise la mixité fonctionnelle et qui s’inscrive dans les dynamiques du territoire ».

L’Ordre des géomètres-experts a également annoncé le lancement d’une mission transversale Habitat-Logement pour construire une parole structurée, documentée et force de propositions sur tous les leviers de sortie de crise. « Il y a notamment des sujets qui nous dépassent mais nous impactent, comme les délais d’instruction qui aujourd’hui freinent les projets de logements », avance Séverine Vernet.

Pour en savoir davantage sur ces 12 propositions, cliquer ici.

Par Jérémy Leduc