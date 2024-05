+13 % de stagiaires formés dans la construction en 2023

Constructys dévoile son bilan des formations financées en 2023 dans le secteur de la construction. Près de 450 000 stagiaires ont été formés l’année passée, soit une hausse de 13 %. Côté apprentissage, cette hausse est de 4 %.

Après +12 % en 2021, et +6 % en 2022, Constructys (OPCO de la construction) annonce une nouvelle progression du nombre de stagiaires formés en 2023. Leur nombre est en hausse de +13 % en 2023, pour un total de 444 499 stagiaires formés, contre 391 766 en 2022.

Selon l’opérateur de compétences de la construction, cette augmentation s’explique par la hausse des demandes de formation de la part des entreprises de la construction, qui font face à de nombreuses transitions dans le secteur.

Ces formations sont financées par le « Plan de développement des compétences ». Or, les entreprises ont davantage recouru à ce plan en 2023, avec une hausse de 17 %.

C’est notamment le cas pour le négoce de matériaux de construction, avec une hausse de +104 % de stagiaires formés, et pour les travaux publics, avec +73 %. Le bâtiment, lui, n’enregistre qu’une modeste hausse de 10 %, mais reste la branche comptant le plus de stagiaires formés, avec 287 769 en 2023.

Un nombre record de contrats d’apprentissage financés

Côté apprentissage, près de 93 0000 contrats d’apprentissage ont été financés en 2023, soit une hausse de 4 %, et « un nombre record », selon Joël Ellen, président de Constructys. Cela « démontre que les efforts déployés en matière d’attractivité sont couronnés de succès », estime-t-il.

Dans le détail, les travaux publics enregistrent notamment une hausse de 23 % du nombre de contrats d’apprentissage financés.

Remobiliser les TPE

Parmi les points de vigilance, Constructys note que les TPE de moins de 11 salariés ont moins recouru au Plan de développement des compétences, aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en 2023, avec respectivement -4 %, -6 %, et -7 % par rapport à l’année 2022.

« Au regard de ces données, et afin de toucher plus de TPE encore, Constructys travaille actuellement sur un plan qui lui permettrait d’intensifier son action en direction des TPE afin qu’elles puissent avoir accès plus facilement à la formation, notamment au travers d'actions de promotion de la formation et de financements dédiés », explique ainsi Laure Vial, vice-présidente de Constructys.

Dans ses objectifs 2023-2025, Constructys s’était fixé un objectif de 30 000 formations liées à la transition environnementale et énergétique d’ici 2025. L’objectif est d’ores et déjà atteint, puisque 30 926 formations de ce type ont été dispensées en 2023, contre 18 000 initialement prévues pour cette année-là (+72 % par rapport à l’objectif).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock