Dans un dernier sondage, l'Observatoire des métiers du BTP tend à cerner les trajectoires professionnelles des anciens apprentis dans le secteur. On relève notamment que trois quarts des sondés veulent rester dans ce domaine après la fin de leur contrat

Entre mai et juin dernier, l’Observatoire des métiers du BTP a interrogé 1 011 apprentis dont le contrat d'apprentissage était arrivé à son terme en 2020. Dans le détail : 837 ont été formés au sein d’une entreprise du bâtiment et 174 formés dans les travaux publics.

Le but : mieux comprendre les trajectoires professionnelles des apprentis, sur les années qui ont suivi leur formation.



« Alors que le recours à l’apprentissage est particulièrement développé dans le secteur de la Construction, et que le BTP est l’un des premiers employeurs d’apprentis en France (90 000 contrats signés par an), la réussite du parcours des apprentis à l’issue de leur formation et leur bonne intégration sont déterminantes pour le secteur », expose l’observatoire dans un communiqué.

Premier chiffre qui ressort : 76 % des apprentis du bâtiment et 73 % des apprentis des travaux publics souhaitent rester dans leur secteur après leur contrat.

Un niveau d’études qui varient selon le métier choisi

60 % des anciens alternants se disent intéressés par l’activité et les missions et 40 % par les perspectives d’évolution dans le BTP. Ce dernier chiffre grimpe à 43 % du côté des anciens apprentis des TP.

On relève également dans l’étude que pour les deux tiers des sondés, l’entrée en apprentissage est choix délibéré, lié au métier visé. Avoir un parent dans le secteur influence également ce choix de carrière, car cette situation concerne 40 % des apprentis du bâtiment et 30 % de ceux des travaux publics.

À savoir que selon le domaine choisi, le niveau de diplôme change. Si, en général, 60 % des apprentis veulent atteindre un niveau infra-bac - CAP principalement -, 57 % des apprentis des Travaux Publics ciblent un diplôme de l’enseignement supérieur, tandis que 85 % des apprentis du bâtiment restent sur niveau Bac ou infra.

Plus d’embauche deux ans après l’apprentissage

La plupart des apprentis du BTP ont toutefois attendu avant d’être embauchés. Un an après la fin de leur contrat, 44 % des apprentis du bâtiment et 46 % des apprentis des TP ont trouvé un emploi. Les chiffres montent respectivement à 63 % et à 65 % des apprentis des Travaux Publics, après deux ans d’attente.

« Les apprentis semblent rester en emploi de manière durable : 92 % des apprentis qui étaient en emploi 12 mois après la fin de leur formation déclarent l’être toujours 24 mois après. Parmi les apprentis en emploi 24 mois après la fin de leur formation, 75 % indiquent être en CDI. En outre, 44 % continuent de travailler dans l’entreprise au sein de laquelle ils ont réalisé leur apprentissage », développe l’observatoire.

Autre point à souligner : que ce soit dans le bâtiment ou les travaux publics, 1 % des anciens apprentis sont en création entreprise. Un faible chiffre, quand on sait que les ouvertures d'entreprises artisanales du BTP ont progressé de 4 % entre 2021 et 2022, selon le dernier baromètre ISM-MAAF.

21 % de ceux quittant le secteur sont des femmes



À l’inverse, deux ans après la fin des contrats d’apprentissage, 16 % des apprentis interrogés disent avoir quitté le secteur du BTP. 21 % des partants sont des femmes, alors que ces dernières représentent 10 % des sondés (contre 90 % d’hommes)

Parmi les profils des partants, certains veulent poursuivre à un niveau de diplôme plus élevé (+9 points pour le BTS, +5 points pour la licence et +4 points pour le master).

« Les principaux secteurs vers lesquels se réorientent les apprentis sont les secteurs industriels (notamment métallurgie), la production énergétique, le transport/la logistique ou encore le commerce », lit-on dans le compte rendu de l’Observatoire des métiers du BTP.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock