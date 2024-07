Entreprises du BTP : des défaillances au T2 2024, puis un retour à la normale ?

Les derniers résultats concernant les défaillances d’entreprises au 2ème trimestre 2024 viennent d’être publiés par Altares. Après un T1 qui signait l’amorce d’un ralentissement de la hausse des défauts, le T2 la confirme. Malgré un contexte encore tendu, les secteurs de l’immobilier, de la construction et du bâtiment semblent se diriger vers un retour à la normale.

16 371 entreprises sont tombées en défaillance entre le 1er avril et le 30 juin 2024, soit +23,4 % par rapport à la même période l’an passé. Si on regarde en arrière, seuls les deuxièmes trimestres de 2009 et de 2013 avaient franchi la barre des 16 000 défauts.

« Une partie seulement des entreprises, alors épargnées grâce aux aides, est aujourd’hui rattrapée par le train des faillites. Cette situation confirme le scénario d’un plateau avec une conjoncture qui peine à retrouver un second souffle mais qui va redescendre progressivement. », relève Thierry Millon, directeur des études Altares.

Dans le détail, le nombre de procédures de sauvegarde est en retrait de 3,5 %, avec 416 jugements enregistrés ce trimestre. Les redressements judiciaires sont quant à eux en hausse de +39 %, pour s’élever à 4 817. Ils concentrent désormais près de 30 % des jugements, retrouvant ainsi les taux d’avant Covid. Le rythme ralentit en revanche pour les ouvertures de liquidation judiciaire dont le nombre (11 138) augmente de 18,9 % et représente 68 % des défaillances, loin des 75 % qui prévalaient durant la crise sanitaire.

Un secteur de la construction particulièrement mis à mal

Le secteur de la construction fait partie des secteurs d’activités les plus à la peine. La maçonnerie est allée jusqu’à voler le fauteuil de leader des défauts du trimestre à la restauration, avec 850 maçons tombés ce trimestre. C’est 38 % de plus qu’au cours du deuxième trimestre de 2023.

Dans le gros œuvre, la construction de maisons individuelles a enregistré 274 procédures (+54,8 %). Le second œuvre n’est pas épargné non plus. Les travaux d’installation électrique offrent la meilleure résistance, avec 299 défaillances, soit +10 %. Mais les autres activités subissent fortement la conjoncture. C’est le cas notamment des travaux de plâtrerie (215 défaillances, +50 %), de menuiserie bois et PVC (260 défaillances, +60 %) ou de travaux d’installation d’équipements de climatisation (163 défaillances, +87 %).

Les travaux publics sont alignés à la moyenne générale, avec 210 défaillances pour une augmentation de +23,5 %. Quant aux agences immobilières, qui sont 290 à connaître des défaillances, elles enregistrent toujours des tendances lourdes (+58 %).

« Ce trimestre a été un des plus lourds qu’a connu notre économie. Cependant, les signaux positifs observés au cours du premier trimestre sur le B2C s’amplifient ce printemps. Ainsi est-il possible d’envisager un ralentissement plus franc des défaillances dans les mois à venir. Néanmoins, la faiblesse de la conjoncture handicape les sociétés fragilisées par une dette Covid non entièrement réglée », conclut M. Millon.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock