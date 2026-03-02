Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Politique du logement : Terra Nova suggère un transfert de compétences

Partager l'article
Immobilier

Publié le 02 mars 2026 à 16h50, mis à jour le 03 mars 2026 à 17h26, par Raphaël Barrou

À l’approche des municipales, Terra Nova propose de renforcer le rôle des intercommunalités dans la politique du logement. L’objectif affiché : plus de cohérence, moins de clientélisme, et un État recentré sur ses missions stratégiques.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

À l'approche des élections municipales, à la mi-mars, Terra Nova vient de publier le cinquième volet de son dossier sur la refondation de la politique de logement. 

Ce chapitre, nommé « Décentraliser ou pas la compétence logement : des aménagements plutôt que le grand soir », fait état d'un partage progressif des compétences. Alors faut-il choisir les communes, les intercommunalités, l'État pour appliquer une politique de logement ? 

Des intercommunalités vers plus de responsabilités ? 

 

Selon Terra Nova, l'évolution devrait plutôt se faire dans le sens des intercommunalités. Ces dernières seraient devenues « des acteurs clés grâce à leurs ressources et à une implication croissante dans l'urbanisme et l'aménagement. »

Mais pour Terra Nova, qui se définit comme « le think tank progressif », il faut désormais clarifier la répartition des responsabilités entre État et collectivités. Donner plus de poids aux intercommunalités permettrait « d'améliorer la lisibilité, la cohérence et l'efficacité des politiques du logement »

D'ailleurs, Terra Nova réclame un transfert des attributions de logements sociaux aux intercommunalités, qu'il juge « préférable » à l'échelle communale pour éviter « des risques évidents de clientélisme ». Selon lui, cette mesure permettrait aussi de réduire les risques de « séparatisme » des communes en carence de logements sociaux ainsi que les risques d'inégalités au sein d'une même agglomération. 

Pour ce qui est des permis de construire, Terra Nova demande aussi de passer d'une compétence communale à intercommunale. 

Une clarification pour renforcer le rôle de l'État

 

Le think tank regrette que les communes délivrent moins de permis de construire dans les zones tendues « notamment parce que les administrés [sont] défavorables aux nouvelles constructions et qu'elles [entrainent] de nouvelles dépenses d'équipement ».

Afin de légitimer l'action politique du président de l'intercommunalité avec ces nouvelles responsabilités, Terra Nova propose de le faire élire au suffrage universel

Ce transfert de compétence permettrait, selon lui, de clarifier les différents rôles et de consolider les compétences de l'État en termes « d'hébergement d'urgence, d'aides personnelles, de soutien au secteur locatif social et au fonds national des aides à la pierre (FNAP) »

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.