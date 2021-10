Équipements anti-inondation : des enjeux matériels et humains

Depuis 2004, l'entreprise familiale 2 L'eau Protection (2LP) propose des plans de prévention de lutte contre les inondations, crues, et submersions marines, avec des équipements sur-mesure, tels que des barrières, batardeaux, portes et portails étanches. En près de 20 ans, l'entreprise a acquis de nombreuses compétences et travaille désormais pour de grands groupes tels que EDF ou Orange, mais aussi sur des plus petits projets, en France comme à l'étranger. Les explications de Stéphane Quéméneur, fondateur et gérant.

Dans les années 1990, Stéphane Quéméneur réalise un stage en Angleterre. Quelques années plus tard, alors qu'il travaille dans l'informatique en France, il reçoit un appel d'un de ses anciens patrons anglais, dont le jardin japonais a été inondé, et qui s'est mis à développer toute une gamme de solutions pour le marché anglais.

Stéphane se lance à son tour dans cette aventure : « Le 1er janvier 2003, j'ai quitté mon travail dans l'informatique, et le 1er février j'ai démarré l'entreprise. On a pris deux ans à se former, puisque je ne connaissais rien au métier. C'est quand même un métier qui a de multiples facettes, à la fois dans le bâtiment, mais aussi dans l'industrie, dans l'eau... ».

En 2004, ils lancent le premier site internet de 2 L'eau Protection, et le succès est immédiat, avec plus de 300 demandes de devis. « La prévention n'était pas encore dans l'air du temps, mais il y avait une demande. Puis il y a eu de grosses inondations en 2005 et 2006. À des moments nous étions 24/24h, 7/7 jours à recevoir des demandes, les analyser, et trouver des solutions », se rappelle-t-il.

Des équipements anti-inondation sur-mesure

Désormais composée de 7 personnes, l'équipe de 2LP réalise des plans de prévention de lutte contre les inondations, les crues et submersions marines, et propose des équipements de protection anti-inondation et anti-pollution. Parmi les principaux produits : des barrières, des batardeaux, des portails ou des portes étanches.

Stéphane Quéméneur précise que l'entreprise se fournit principalement auprès de partenaires européens, notamment allemands, italiens, anglais, et hollandais.

En termes de projets, 2LP travaille à 90 %, voire 95 % en B2B, notamment pour des industriels, des communes, des assureurs, des centres commerciaux, et plus rarement pour des particuliers.

Une accélération après 2012

En 2012, après l'accident de Fukushima, l'entreprise est retenue pour un appel d'offre d'EDF, et travaille pendant 4 ans pour la protection de 17 centrales nucléraires EDF en France : « On a travaillé avec la SADE, filiale de Véolia, qui faisait des murs parasismiques, et nous avons de notre côté conçu et fourni les équipements pour protéger les ouvertures. Aujourd'hui nous sommes en phase de maintenance et d'entretien, donc on continue de travailler beaucoup pour EDF », explique le gérant de 2LP. « Cette expérience a fait grandir l'équipe en taille, mais aussi en connaissances techniques », ajoute-t-il.

Si 2PL travaille beaucoup dans le Sud-Est, la région parisienne, le Grand Est et la Bretagne, l'expérience de l'entreprise ne limite pas à la France. Elle réalise également des projets en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Congo, ou au Cambodge.

« Dans beaucoup de pays il y a des enjeux humains, comme en Inde. Par culture, les gens ne veulent pas quitter leur maison et périssent dans les inondations. Inversement, les plus gros enjeux financiers sont par exemple en Floride, où ce sont des milliards de dollars en jeux, l'équivalent du PIB de la France, mais où il y a moins de risques humains. Donc il y a des pays où l'approche n'est pas la même, dans lesquels c'est plus grâce à l'humanitaire qu'on va aider les gens, alors que nous, nous sommes davantage dans la protection d'enjeux patrimoniaux et financiers. Mais on a commencé à travailler avec la Croix Rouge, pour voir un peu comment on pourrait apporter le fruit de notre expérience », précise-t-il.

Propos recueillis par Claire Lemonnier