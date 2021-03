France Hydrogène (ex AFHYPAC) présentait, ce mardi 9 mars, la dernière version de son « Observatoire de l'hydrogène », baptisé « Vig'hy ». Philippe Boucly, président de l'association, en a également profité pour rappeler le développement exponentiel de la filière, qui devrait passer de 2 000 à 100 000 emplois d'ici dix ans.

Lancé en juillet 2019 par l'AFHYPAC (devenue « France Hydrogène »), l'Observatoire de l'Hydrogène « Vig'hy » permet d'illustrer le déploiement de la filière hydrogène en France. Récemment améliorée, elle permet désormais de recenser et cartographier les projets et stations « hydrogène », les chiffres clés, mais aussi d'accéder à des fiches pratiques sur la réglementation (transport, stockage...) et à l'annuaire des entreprises, avec pour le moment les 274 membres de France Hydrogène.

La cartographie ne se limite pas aux projets développés en France métropolitaine. Grâce à une carte interactive du monde, l'utilisateur peut également découvrir les projets situés dans les Outre-Mer, comme en Guyane ou à La Réunion.

Parmi les chiffres clés, la filière ambitionne notamment de parvenir à l'objectif de 700 000 tonnes d'hydrogène décarboné à l'horizon 2030, contre 45 000 tonnes en 2020.

A l'occasion de cette présentation, Philippe Boucly, président de France Hydrogène, en a également profité pour rappeler le développement important de la filière hydrogène, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier : « 30 pays ont actuellement une stratégie hydrogène. Beaucoup on compris que l'hydrogène est un élément clé pour lutter contre le changement climatique et pour améliorer la qualité de l'air », explique-t-il.

Une filière qui recrute

A l'échelle de l'association, Philippe Boucly souligne que la dynamique est impressionnante : « Nous étions 120 membres en 2019, et nous sommes maintenant près de 300 ». Dans ce contexte, l'association doit s'adapter et recrute « pour enrichir et épauler l'équipe actuelle ».

Le recrutement se révèle également important à l'échelle des entreprises. Si la filière compte actuellement environ 2 000 salariés, ce nombre devrait augmenter de façon exponentielle pour atteindre 100 000 emplois d'ici dix ans, selon les estimations de France Hydrogène.

La dernière version de Vig'hy propose ainsi une rubrique « La filière recrute », permettant aux entreprises du secteur de publier leurs offres d'emplois et de stages.

« Nous publierons prochainement un référentiel « compétences métiers » que nous prolongerons ensuite par un travail sur la formation », précise également Philippe Boucly. « Ce référentiel recensera environ 80 métiers, avec les compétences techniques et les niveaux de formation », ajoute de son côté Stéphanie Paysant.

Pour Philippe Boucly, il s'agit déjà d'un bel outil, mais encore « perfectible ». Pour l'améliorer, France Hydrogène compte notamment sur les retours d'expérience et contributions des membres et utilisateurs. Parmi les axes d'ores et déjà évoqués : une cartographie par région, un espace « appels à projets, ou encore des traductions en anglais.

Claire Lemonnier