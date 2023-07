Grand Paris : Vinci remporte un contrat pour le prolongement de la ligne 15 du métro

Un consortium d'entreprises mené par Vinci a remporté un contrat majeur d'une valeur de 2,71 milliards d'euros pour la construction d'un tronçon de 14 kilomètres de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express, situé à l'ouest de la capitale.

Selon les termes de l'accord, Vinci sera chargé à la fois de la conception et de la réalisation de cette section circulaire de la ligne 15, reliant Pont de Sèvres à La Défense dans le département des Hauts-de-Seine. L'achèvement de cette section est prévu d'ici fin 2031, conformément aux déclarations officielles publiées par les deux parties concernées.

Cinq stations en construction

Le tronçon nouvellement mis en service de la ligne 15, prolongement de la ligne existante dont le lancement est prévu fin 2025 au sud de Paris, comportera la construction de cinq stations : Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense. Pour ce faire, Vinci emploiera plus de 2 000 personnes au plus fort de son activité, offrant une impulsion significative à l'économie locale.

Baptisé Intencités15, le groupement lauréat est mené par Vinci Construction Grands Projets et comprend des filiales de Vinci Construction et Vinci Energie, ainsi que Razel-Bec, Fayat Energie Services, Ingérop, Artelia, JFS Architectes, Grimshaw, AREP Architectes (SNCF), Archi 5 Prod et Philippe Gazeau Architecte.

La SGP, chargée de construire les 200 kilomètres du métro du Grand Paris, a pris la décision stratégique de confier la conception et la construction de quatre tronçons de la Ligne 15 à des consortiums uniques d'opérateurs chargés de l'intégralité des travaux.

Le processus de consultation pour les trois lots restants, situés au nord-ouest, au nord et à l'est de Paris, est actuellement en cours.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : AdobeStock