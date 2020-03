Initialement fabricant de menuiseries en PVC, Grosfillex annonce lancer sa première gamme de menuiseries aluminium. Manech Dillinger, directeur du réseau Grosfillex Fenêtres, et Marie Bourcelot, responsable marketing et communication, présentaient donc ce mardi 10 mars la gamme « Aluméa », réalisée en partenariat avec Profil Systèmes.

En 1980, le groupe Grosfillex lançait sa première gamme de menuiseries PVC. Aujourd’hui, il en produit plus de 300 000 par an. « Le PVC est l’ADN de Grosfillex », souligne Marie Bourcelot, responsable marketing et communication chez Grosfillex.

Après trois ans de travail, le groupe annonce aujourd’hui se diversifier et lancer sa première gamme de menuiseries aluminium, en partenariat avec Profil Systèmes, qui lui fournira les profilés laqués.

Le tournant stratégique de l’aluminium

Si les fenêtres en PVC restent les plus posées en France, elles perdent depuis quelques années progressivement du terrain au profit de l’aluminium. Dans ce contexte, Grosfillex a décidé de prendre le tournant stratégique de l’aluminium, « notamment pour répondre à la demande de ses concessionnaires », précise Manech Dillinger, directeur du réseau Grosfillex Fenêtres.

Basé dans l’Ain (01), le groupe dispose de deux sites : l’un à Oyonnax, et le second à Montréal-la-Cluse, « qui a été réorganisé et sera bientôt à 100 % dédié à la menuiserie aluminium », annonce M. Dillinger.

Le groupe a ainsi investi « entre 5 et 10 millions d’euros » pour l’installation de nouvelles machines et la création d’un atelier ex-nihilo pour l’usinage, l’assemblage et le stockage sur le site de 3 000 m2.

Grosfillex proposera notamment un ouvrant à frappe et un coulissant disponible en 25 coloris (dont 18 finitions givrées, 4 couleurs par sublimation et 3 finitions satinées), optimisant l’apport en lumière grâce à un nœud central très fin de 73 mm. De cette façon, il offre 4,5 % de clair de jour supplémentaire. Niveau isolation thermique, il présente jusqu’à 1,4 W/m2.K.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©C.L.