Le groupe Hager investit 28 millions d’euros pour la construction d’un bâtiment de 1 400 m2 sur son site industriel d’Obernai (67), qui abritera une nouvelle ligne de fabrication de relais. Cette dernière intègrera toutes les dernières innovations en matière de processus industriels et de connectivité.

Hager Group poursuit ses investissements et annonce la création d’une nouvelle ligne de fabrication de relais sur son site industriel d’Obernai (Bas-Rhin), dédié à la production d’appareillage modulaire pour la protection des installations électriques et des personnes.

« Nos clients résidentiels et tertiaires européens apprécient nos produits et sont notamment en constante demande d’interrupteurs différentiels. Le relais en est un composant essentiel. C’est pourquoi nous souhaitons doubler nos capacités de production de relais et construisons une nouvelle ligne à Obernai. Cet investissement doit nous permettre de mieux servir nos clients », explique Jacky Metzger, Vice-Président Electro Mechanical factories.

Le futur bâtiment de 1 400 m2 abritera à la fois une nouvelle ligne de production et des bureaux. Il se situera dans le prolongement du bâtiment abritant la ligne de relais actuelle.

Les travaux, qui ont commencé l’été dernier, ont déjà permis de poser la structure d’acier ainsi que la charpente. Ils devraient se poursuivre jusqu’en octobre 2020, pour une mise en service de la ligne de fabrication d’ici fin 2021.

Une nouvelle ligne à la pointe de la technologie

Cette nouvelle ligne bénéficiera des dernières innovations en termes de connectivité des équipements, de traitement de l’information, de maîtrise des données et des processus industriels, notamment grâce à l’acquisition de robots.

« Grâce à ce concentré de technologie, les futurs relais qui sortiront de cette nouvelle ligne seront par exemple immunisés contre les ambiances agressives, de type poussières et chlore », précise le groupe.

Cet investissement qui comprend à la fois la construction d’un nouveau bâtiment et l’acquisition de nouvelles technologies s’élève à 28 millions d’euros.

C.L.

Photo de une : ©Hager Group