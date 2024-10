helloArtisan lance 3 nouvelles offres pour développer l’activité des professionnels du bâtiment

À l’occasion du salon Batimat, helloArtisan, marketplace de services digitaux à destination des professionnels du bâtiment, a annoncé la sortie de 3 nouvelles offres : helloVisibilité, helloE-secrétariat et helloRénov’Énergétique. Les explications de Gaëtan Ovigneur, directeur marketing.

En juin 2023, helloArtisan dévoilait son « pack visibilité », proposant aux professionnels du bâtiment une offre pour améliorer leur référencement sur 25 annuaires web - dont Google my Business - et bénéficier des avis de leurs clients pour développer leurs activités. Plus d’un an après ce lancement, Gaëtan Ovigneur, directeur marketing d’helloArtisan, dresse un premier bilan positif :

« L’offre a reçu un très bon accueil sur le marché, nous accompagnons à ce jour plus de 500 professionnels du bâtiment grâce à cette offre qui représente pour eux une réelle valeur ajoutée. Le pack visibilité a généré plus de 140 000 recherches de particuliers grâce à nos annuaires en ligne qui ont permis de trouver plus facilement ces entreprises. C'est aussi plus de 150 000 actions réalisées, incluant le nombre de personnes qui se sont connectées sur leur site internet, le nombre d'appels téléphoniques, ou encore le nombre de demandes d'itinéraires pour aller jusqu'à chez eux », explique-t-il.

Et d’ajouter : « Sur la partie avis, il y a également eu un impact très positif, parce que l'effet de bouche à oreille est clé dans l'artisanat du bâtiment. C'est aujourd'hui plus de 3 000 avis qui ont été collectés en l'espace d'un an, soit en moyenne 250 à 300 avis par mois ».

Fort de ce succès, helloArtisan continue de mettre en avant son pack visibilité - renommé « helloVisibilité » - et lance deux nouvelles offres pour « aller plus loin dans l’accompagnement des artisans ».

Optimiser l’accueil clients grâce au service de E-secrétariat

C’est bien connu : les artisans du bâtiment manquent constamment de temps. « Ils sont très investis avec leurs équipes sur leurs chantiers et sont donc moins joignables. Parallèlement, les particuliers ont souvent du mal à les contacter ce qui crée finalement une insatisfaction client », constate Gaëtan Ovigneur.

Pour rappel, selon le dernier baromètre ArtiSanté de la CAPEB, la charge administrative serait une source de stress pour 42 % des artisans du bâtiment.

Pour remédier à cela, la nouvelle offre « helloE-secrétariat » propose de mettre à disposition de l’artisan un e-secrétaire dédié et un accueil personnalisé à son nom.

En complément de cet accueil, il accède à une synthèse de ses messages et de ses demandes de rappels en temps réel via l’application helloArtisan Pro.

Financement des aides à la rénovation énergétique : un partenariat avec Homélior

Enfin, alors que les démarches administratives pour aider les particuliers à bénéficier des aides MaPrimeRénov’ et Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont souvent laborieuses, l’entreprise helloArtisan s’est également associée à Homélior pour créer l’offre « helloRénov’Énergétique ». Grâce à ce partenariat, helloArtisan et Homélior accompagnent les professionnels certifiés RGE dans leurs démarches administratives et le financement des aides.

« L’offre helloRenov’Énergétique est unique sur le marché car elle permet de bénéficier du financement des aides de MaPrimeRénov’ et des CEE avec un seul point de contact, et de pouvoir déduire le montant de ces aides directement sur le devis du professionnel, ce qui est un réel bénéfice pour leurs clients. Par ailleurs, la prise en charge des démarches administratives va clairement faciliter l’accès aux aides pour les particuliers», souligne Gaëtan Ovigneur.

L’objectif d’helloArtisan avec ces nouvelles offres ? Dépasser le cap des 1 000 clients d’ici la fin du premier semestre 2025.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock