Lors d’un chantier à Florence, en Toscane, une structure en béton s’est effondrée, provoquant la mort de cinq ouvriers. Un nouvel accident qui relance le débat de la sécurité au travail en Italie.

Ce vendredi 16 février, dans la matinée, une structure en béton s’est effondrée dans un chantier de construction au nord-ouest de Florence, en Italie. Les ouvriers montaient alors des structures préfabriquées en béton, afin de construire un établissement de la chaîne italienne de supermarchés Esselunga.

En signe de deuil, l’enseigne a fermé ses magasins de la capitale toscane, vendredi après-midi. Des trois morts et deux disparus rapportés dans la journée, le bilan officiel est monté à cinq morts.

Presque 800 décès sur le lieu de travail en Italie durant l’année 2023

Le corps d'un quatrième ouvrier a été récupéré dans les décombres par les pompiers, qui ont travaillé toute la nuit de vendredi, tandis qu’un cinquième a été retrouvé dans la journée de samedi, a confirmé le président de la région, Eugenio Giani. Trois ouvriers ont été hospitalisés, dont deux dans un état grave. Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé.

La Première ministre Giorgia Meloni a exprimé ses « condoléances et sa solidarité avec les familles des personnes impliquées » dans cette « nouvelle histoire, qui heurte nos consciences, de personnes qui vont travailler (...) et ne rentrent pas chez elles ».

Car ces accidents mortels transalpins font souvent la une des médias italiens. D’après l'Institut national sur les accidents du travail (Inail), 799 décès ont été enregistrés sur le lieu de travail en Italie, durant l'année 2023. La moitié des victimes étaient âgées de plus de 50 ans. Près de 90 % des morts étaient des hommes. Selon le nombre d'accidents mortels sur le lieu de travail pour 100 000 personnes actives calculé par Eurostat en 2021, l'Italie (3,17) dépasse la moyenne européenne (2,23). Dans ce classement, la Lituanie, Malte et la Lettonie enregistrent dans l’ordre la plus forte proportion de morts. Les Pays-Bas, la Finlande et l'Allemagne seraient les pays les plus « sûrs ».

L’Italie reste toutefois derrière l'Autriche (3,44) et même la France (4,47). Son voisin transalpin enregistre un bilan peu reluisant en ce qui concerne la sécurité sur chantiers, avec des accidents en série sur les travaux du Grand Paris Express. Sans compter les polémiques autour des chantiers des JO de Paris 2024, bien qu’il y ait eu 4 fois moins d'accidents que sur des chantiers comparables, selon un membre du comité d’organisation.

« La sécurité sur le lieu de travail est une priorité », selon le gouvernement Meloni



Il n’empêche qu’en Italie, « la sécurité sur le lieu de travail est une priorité et il est nécessaire que les institutions joignent leurs efforts pour empêcher que des tragédies similaires se produisent », a martelé ce vendredi la députée Fratelli d'Italia Chiara Tenerini, responsable nationale de la commission Travail du parti de Giorgia Meloni.

Dario Parrini, sénateur du Parti démocrate - opposition de gauche - a quant à lui déploré ces «annonces désormais presque quotidiennes d'accidents et de morts sur le lieu de travail ». Et de juger « nécessaires et urgentes des décisions et mesures pour investir dans la sécurité au travail et protéger la vie des travailleurs et travailleuses ».

Même le pape François a présenté ses condoléances samedi et tout en appelant à « une plus grande diligence de la part des responsables chargés de la protection des travailleurs ».

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock