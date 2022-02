JELD-WEN joue la carte de la transparence avec une nouvelle gamme de blocs-portes Largement Vitrés

2022 commence sur les chapeaux de roues pour le fabricant leader sur le marché de la porte intérieure. Il y a quelques semaines, JELD-WEN lançait une toute nouvelle gamme de solutions destinées aux bâtiments tertiaires. En toute transparence, Frédéric L’Helguen, directeur des ventes chez JELD-WEN, nous en dit plus sur les blocs-portes Largement Vitrés.

Quelles demandes du marché ont motivé le lancement de cette nouvelle gamme ?

Frédéric L'Helguen : Sur le marché du tertiaire, on remarque depuis quelques temps un fort engouement pour des solutions aussi techniques qu’esthétiques. Évidemment, nos clients sont à la recherche de blocs-portes répondant à une diversité d’exigences techniques. Ils ne veulent plus, pour autant, négliger l’aspect esthétique. Chez JELD-WEN, nous avons décidé de faire cohabiter sécurité et confort au sein d’un même produit.

Toujours à l’écoute du marché, nous souhaitions créer une gamme de blocs-portes qui laissent passer la lumière tout en isolant acoustiquement une pièce. Avec les solutions Largement Vitrées, nous répondons aux besoins des usagers en termes de luminosité et de lien visuel. Les espaces sont ouverts et aérés pour plus de convivialité. En parallèle, nous avons intégré un certain nombre de caractéristiques pour garantir la sécurité et le bien-être des usagers.

Selon vous, quelles sont les principaux avantages et bénéfices de ces solutions Largement Vitrées ?

Frédéric L'Helguen : 100% fabriqués en France, nos blocs-portes s’intègrent parfaitement à tous types de projets, en neuf comme en rénovation : écoles, bureaux, hôpitaux, hôtels, restaurants, administration, culture et sport. Dotées de nombreuses performances aussi bien techniques qu’esthétiques, les solutions Largement Vitrées ont été conçues pour répondre aux cahiers des charges les plus stricts.

Côté technique, leur résistance au feu (de E30 à EI60), leur performance acoustique (de 32dB à 36dB) et leur version DAS en font des produits qui répondent parfaitement aux seuils réglementaires des ERP.

Côté esthétique, nous avons fait le choix de parcloses affleurantes qui ne dépassent pas de l’épaisseur de la porte, et de ce fait, rendent l’ensemble beaucoup plus harmonieux.

Quelles finitions sont disponibles pour vos clients ?

Frédéric L'Helguen : Une multitude ! Nos Blocs-Portes Largement Vitrés existent en 3 modèles : transparence intégrale, traverse centrale et traverse décentrée. Ils sont également disponibles dans de multiples choix de finitions.

Stratifiés tons unis ou tons bois, finitions texturées, placages bois ou pré-peinte… On peut facilement laisser libre cours à son imagination et à ses envies pour concevoir son futur espace de travail, une salle de classe, une salle d’attente…

Mais leur personnalisation ne s’arrête pas aux couleurs et textures variées. Elle peut se poursuivre grâce à une large sélection d’options disponibles tels que les charnières invisibles, le ferme-porte encastré, les serrures et les crémones pompier, le contrôle d’accès, la traverse intermédiaire et bien d’autres encore. Comme vous pouvez le constater, nous sommes clairement sur une solution personnalisable à l’infini !

Qu’en est-il des enjeux de JELD-WEN dans un futur proche ?

Frédéric L'Helguen : De beaux challenges nous attendent dans les années à venir. Nous allons continuer à surfer sur la vague de la technique en offrant encore plus de solutions pour le marché du tertiaire. Dans la même lignée que la gamme Largement Vitrée, nous souhaitons développer des produits esthétiques, durables et toujours plus respectueux de l’environnement. Grâce à notre politique de recyclage des matériaux et à l’utilisation d’énergies renouvelables et de bois d’origine contrôlée, nous sommes déjà bien avancés sur le sujet mais nous pouvons aller encore plus loin dans notre engagement. Nous préparons d’ailleurs activement 2023 et la mise en place de la REP (Responsabilité Élargie du Producteur).

Concernant le résidentiel individuel et collectif, le marché de la rénovation étant en pleine mutation, JELD-WEN proposera de nouveaux designs et de nouvelles finitions de solutions décoratives. L’objectif : enrichir son catalogue et proposer des produits toujours en accord avec les tendances actuelles.

Côté installateurs, nous allons mettre à disposition des formations pour les sensibiliser aux nouveaux blocs-portes JELD-WEN. Ainsi, ils auront toutes les cartes en main pour proposer à leurs clients la solution qui s’intègrera parfaitement à leurs projets.

De manière plus générale, notre ambition est d’anticiper les demandes du secteur en amenant à l’utilisateur final des produits qui répondent à ses attentes immédiates mais surtout futures. Le pari est réussi avec la gamme Largement Vitrée ! Maintenant, place aux prochains projets…