La stratégie de Kawneer évolue. La marque annonce la création d'un nouveau service Marketing Business Développement, qui sera dirigé par Corinne Ortunez, qui, après 27 ans passés chez Kawneer, a été nommée responsable marketing opérationnel et communication en février 2019. Explications.

Au début de l’année 2020, Raphaël Dericbourg, 51 ans, rejoignait le groupe Arconic en tant que Directeur Général de Kawneer Europe du Sud (Espagne, France, Portugal), mais depuis le 1er novembre dernier, il occupe également le poste de Directeur Général pour Kawneer Nord-Est Europe (Benelux et Allemagne). Il a pour mission de définir et de mettre en place une stratégie de croissance et de développement opérationnel pour l'ensemble de cette zone géographique. Pour mener cela à bien, un nouveau service Marketing Business Développement vient d'être créé, et sera piloté par Corinne Ortunez, responsable marketing opérationnel et communication de Kawneer France et Sud Europe.

Un nouveau service organisé en quatres pôles

Chez Kawneer depuis 27 ans, Corinne Ortunez est passée du poste de responsable du service distribution à celui de responsable Grands Comptes et Relations Clients et remplace Bertrand Lafaye au pôle Marketing et Communication depuis février 2019. Disposant de compétences commerciales, logistiques et produits acquises dans ses différentes fonctions, Corinne Ortunez explique : « Le métier de gammiste a évolué. Le nouveau Service Marketing Business Développement va nous permettre de créer des synergies entre les différents pôles afin d’améliorer la pertinence de notre offre autour des besoins spécifiques de nos clients en termes de produits, services et logistique. Cela permettra également de booster notre développement vers l’ensemble des segments de marché sur lesquels nous évoluons ». A noter que jusqu'à présent, l’organisation commerciale de Kawneer gérait l’ensemble de ces différents marchés.

Ce nouveau service se compose en 4 pôles :

• Le service commercial interne, chargé de la gestion des commandes et initialement rattaché au service logistique. Ce changement a pour but d’intensifier la relation client et les initiatives commerciales opérationnelles de Kawneer ;

• Kawneer Industrial Service, dédié aux clients industriels de Kawneer en leur offrant une approche complète répondant à leurs besoins spécifiques ;

• Grands Projets, constitué d’une force de vente identifiée sur les marchés français et ibérique, pour renforcer l’équipe commerciale actuelle et conquérir de nouveaux marchés.

• L’activité Réseau Initial, pour accélérer le développement du réseau Initial grâce à l’animation commerciale et à une démarche industrielle performante permettant la création de produits à forte valeur ajoutée.

Cette nouvelle stratégie est censée permettre à Kawneer « de conforter son leadership et développer ses parts de marché en apportant une offre dédiée à chaque typologie de clientèle (industriels de la menuiserie, grands projets et habitat) ». « L’entreprise doit devenir le gammiste incontournable dans le secteur de la menuiserie générale et industrielle ainsi que pour les Grands Projets en France et à l’export », conclut le nouveau président de Kawneer Nord-Est Europe.

Audrey Noguera nommée responsable de Kawneer Industrial Solutions France Dans le cadre de la réorganisation commerciale initiée par Raphaël Dericbourg, Audrey Noguera, 14 ans d'expérience au sein de Kawneer et occupant jusqu'ici le poste de Chef de produits Gamme et Assemblé, se voit confier la responsabilité du pôle Kawneer Industrial Solutions France, dédié aux clients industriels de la marque. L’objectif : créer une offre adaptée à la typologie de chaque client pour les aider à améliorer leur productivité. Dépendant du service Marketing Business Développement, ce pôle assure l’interface entre les clients Kawneer, les fabricants de menuiseries à l’échelle industrielle, les différents services en interne, et les commerciaux sur le terrain. Pour simplifier et répondre aux attentes de ces clients, Audrey Noguera devra dans un premier temps identifier leurs besoins spécifiques, puis les coordonner aux équipes internes afin d’adapter les process de Kawneer aux leurs, et cela, le plus rapidement possible.

Marie Gérald