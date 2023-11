Knauf nourrit de grosses ambitions malgré une situation économique tendue

Le groupe Knauf, leader mondial de la production de plaques de plâtre, s’est exprimé lors d’un point presse pour faire le point sur l’année 2023 et donner ses perspectives pour 2024-2025. Nouvelle usine, nouveau programme digital et nouvelle démarche RSE, petit tour d’horizon de ce qui attend l’industriel dans les années à venir.

Malgré un contexte économique tendu et une inflation galopante, le groupe Knauf, acteur majeur de la production de plaques de plâtre, affiche des ventes quasi-stables pour 2023, en comparaison de l’exercice précédent. Mieux encore, le chiffre d’affaires de l’entreprise a plus que doublé en l’espace de 5 ans, passant de 7,2 milliards en 2018 à 15,4 milliards en 2022.

De quoi conclure une année record pour Knauf, qui a su surmonter les nombreux obstacles qui se sont dressés sur sa route, notamment l’activité du BTP réduite en deçà du niveau d'avant crise sanitaire, l’invasion en Ukraine ou encore une cyber-attaque.

Faut-il pour autant se réjouir pour le groupe allemand ? Si la rénovation ralentit (+0,7 % de travaux en aménagement intérieur), la construction neuve s’effondre. En conséquence, un solde légèrement positif en CA et des volumes de vente de produits en berne, comme le souligne Joaquim Correia, directeur marketing stratégique chez Knauf France : « Ce que nous constatons sur l’année 2023, c’est un recul des ventes de produits d'aménagement intérieur type plaques de plâtre. Celui-ci devrait atterrir en fin d’année en retrait d’environ 5 % par rapport à l’année 2022 ».

Concernant les travaux d’isolation, la croissance a nettement ralenti, avec un volume de travaux en augmentation de +1,3 % au T3 2023. Une croissance pondérée qui cache néanmoins deux réalités bien différentes. « Deux salles, deux ambiances », commente M. Correia.

La première concerne la rénovation énergétique, qui conserve une belle dynamique malgré des chiffres qui s'essoufflent. Pour illustrer cette réalité, il faut regarder du côté des ventes du groupe Knauf. « Sur l’année, nos ventes de produits dédiés, tel que le polystyrène découpé dédié à l’isolation des bâtiments neufs, baissera d’environ 10 %. Ce qui n’est pas du tout neutre », relève Joaquim Correia.

À contrario, l’industriel affiche une croissance de +10 % de ses solutions en polyuréthane, idéales pour isoler les toitures terrasses. Bien aidé par la rénovation, l’isolant intérieur biosourcé et recyclé de Knauf, le ThermaSoft natura, a quant à lui enregistré une croissance de +300 %.

C’est du côté de la construction neuve des logements que les inquiétudes se font plus grandes. « En ce moment, on estime la tendance des mises en chantier de logement de l’ordre de -15 %. C’est une tendance, ce ne sont pas les chiffres mais bien une tendance sur 12 mois glissants. Et à priori cette tendance ne devrait pas s’améliorer puisque les indicateurs avancés dont nous disposons sont très très négatifs », regrette le directeur marketing de Knauf France.

Le non-résidentiel ne se porte pas bien mieux, malgré un début d’année marquée par une reprise. La tendance s’inverse en effet, avec un volume d’affaires à -2,1 %.

Malgré tout, les carnets de commandes de l’entreprise Knauf restent relativement bien remplis. « Même si ça fond, on est tout de même sur 7 mois en général de carnet de commandes, ce qui reste quand même très correct », relève M. Correia.

Quelles perspectives à court terme

Pour ce qui est des perspectives pour 2024 et 2025, il faut s’attendre à ce que le prix des énergies reste élevé, et probablement fluctuant. « On a un contexte global et géopolitique qui n’est pas de nature à stabiliser et à faire baisser le coût des énergies, quelles qu’elles soient », explique M. Correia.

Par ailleurs, l’inflation qui touche le pays depuis de nombreux mois conduit les Français à se tourner vers l’épargne mais aussi à se concentrer sur les achats les plus essentiels. De fait, la construction neuve et la rénovation en pâtissent. On peut ajouter à cela des conditions d’accès à la propriété qui se sont très nettement durcies, et un investissement privé qui marque le pas, avec notamment la fin annoncée du Pinel.

« Ce qu’on peut dire pour 2024, c’est que très probablement, on va connaître un marché de la maison individuelle, comme cette année, sur une tendance encore baissière de l’ordre de -15 %. Le logement collectif social privé qui devrait baisser de l’ordre de -10 % environ, et le non résidentiel qui devrait continuer à baisser également. La rénovation sera également sûrement en léger négatif sur 2024, alors que c’est une activité dont on ne doit attendre que la hausse », pousruit M. Correia.

D'ambitieux objectifs pour accompagner les 100 ans de l’entreprise

Le groupe Knauf fêtera en 2032 ses 100 ans d'existence. Pour cela, l’industriel a défini une nouvelle feuille de route, Knauf 100. Celle-ci doit guider l’entreprise jusqu’à l’année de son centenaire, en s’appuyant sur quatre ambitions qui reflètent les valeurs de Knauf.

L’une des premières ambitions pour Knauf est de réduire, pour 2032, de 50 % les émissions de CO² pour son scope 1 (émissions directes) et son scope 2 (émissions indirectes liées aux consommations d’énergie). L’entreprise se fixe également comme objectif de réduire de -30 % ses émissions pour le scope 3 (émissions indirectes non liées à la fabrication), et ce, pour la même échéance. « Néanmoins, 2032 n’est qu’un point d’étape, puisque la grande ambition est d’être net carbone en 2045 », déclare Christine Muscat, directrice générale de Knauf Bâtiment France.

D’autres challenges attendent Knauf d’ici à 2032. L’entreprise a notamment pour ambition de réduire sa consommation d’eau de 2 % chaque année. « Autre ambition, toujours à l’horizon 2032, zéro déchet de production qui soit non valorisé. Ce qui signifie zéro enfouissement. Et enfin, concernant les produits chimiques, on veut réduire l’utilisation de certaines matières chimiques qui sont nécessaires à la fabrication de produits, et surtout, anticiper en substituant dès à présent celles qui pourraient présenter un risque quelconque à l’avenir », énumère Christine Muscat.

Concernant la circularité, Knauf prévoit de valoriser 100 % de ses déchets de production d’ici 2032 (plâtre, PSE et laine de bois). Pour ce qui est du PSE, l’entreprise peut s’appuyer sur Knauf Circular, une chaîne de recyclage de PSE propre à un échelon national et mise à disposition des utilisateurs de PSE. En 2023, ce sont près de 25 000 mètres cubes de PSE qui ont été recyclés, soit le double de l’année précédente et « l’équivalent de 300 semi-remorques plein à craquer », détaille Joaquim Correia.

Une nouvelle usine en bord de mer

Dans l’actualité de l’entreprise Knauf, il y aussi le futur démarrage de son usine de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Le groupe allemand a investi un total de 75 millions d’euros pour que cette unité de production puisse sortir de terre. Actuellement en phase de test, elle ouvrira ses portes aux 70 collaborateurs dès le premier trimestre 2024.

L’usine de Fos-sur-Mer permettra de produire jusqu’à 30 millions de m² de plaques de plâtre chaque année. Les équipements modernes qui composent l’usine lui permettent de réaliser de belles économies d’eau (jusqu’à 12 %) et d’énergies (de 15 à 20 %). Cette nouvelle unité de production est également moins polluante, avec une réduction des émissions de CO² et de NOx (oxydes d’azote) de 15 à 20 % également.

Kôté Pro, le nouveau programme digital consacré aux artisans

Enfin, Knauf a présenté son nouveau programme digital entièrement pensé et dédié aux artisans, Kôté Pro. Ce programme, qui a un espace dédié sur le site internet de l’entreprise ainsi que sur le compte Instagram Knauf qui lui est consacré, a pour but de valoriser et accompagner les artisans via des articles, des vidéos YouTube ou encore des shorts (vidéos au format très court).

Pour Fanny Meyer, responsable marketing clients et pilote de Kôté Pro : « Il s’agit d’un compagnon multi-casquettes. Avec Kôté Pro, Knauf devient un véritable partenaire du quotidien pour les artisans, qu’ils soient vétérans de la rénovation ou débutants passionnés ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock