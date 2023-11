Peintre en bâtiment : une formation pour de jeunes Cambodgiens

À travers l’opération « Peintres du Sourire », l'association caritative Pour un Sourire d'Enfant veut devenir une passerelle vers l'espoir pour les jeunes cambodgiens en difficulté. Chaque achat effectué par les adhérents UGD chez ces industriels est un acte de solidarité, finançant ainsi des journées de formation pour les jeunes cambodgiens accueillis à l'école du bâtiment de PSE.

Depuis 2009, l'associationPour un Sourire d'Enfant (PSE) s'est engagée dans une mission : sortir de la misère les enfants cambodgiens les plus pauvres et de les conduire à un métier. Cette initiative a captivé l'intérêt et le soutien de plusieurs acteurs, dont l'UGD, un regroupement de négociants indépendants, et des industriels impliqués dans la fabrication.

Financer 13 000 journées de formation

L'opération « Peintres du Sourire » se présente comme une passerelle vers l'espoir pour ces jeunes défavorisés. Chaque achat effectué par les adhérents UGD sur une sélection de produits chez ces industriels devient un acte solidaire. Ces achats ne sont pas uniquement des transactions, ils financent des journées de formation pour les jeunes cambodgiens accueillis à l'école du bâtiment de PSE.

Au fil des ans, cette initiative a débloqué plus de 166 000 journées de formation professionnelle.

L'édition 2023 de cette opération ambitieuse, qui s’étale du 1er octobre au 30 novembre, a un objectif : financer 13 000 journées de formation supplémentaires. Un défi de taille, mais « un défi porté par l'espoir, la détermination et la solidarité sans faille des acteurs impliqués ».

À travers l'école des métiers du bâtiment de l'association Pour un Sourire d'Enfant (PSE), des centaines d'enfants parmi les plus vulnérables ont déjà reçu une formation certifiée dans divers domaines, de la peinture à la maintenance des bâtiments, en passant par l'électricité, la plomberie et la climatisation.

Cette formation pratique et concrète offre aux jeunes cambodgiens la chance de trouver rapidement un emploi stable et bien rémunéré.

