Le groupe Velux investit 40 millions d’euros sur son site de Marnay

L’usine Velux située à Marnay (Haute-Saône) va faire l'objet d'un investissement de 40 millions d’euros et d’une nouvelle ligne de production de volets roulants. Un projet ambitieux qui devrait voir le jour d’ici 2025.

Lors de sa participation au sommet Choose France, événement dédié à l'attractivité économique de la France, le groupe Velux a annoncé la construction d'une nouvelle unité de production de volets roulants pour ses fenêtres Velux à Marnay, en Haute-Saône.

Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des clients européens en matière d'économies d'énergie et de confort thermique, été comme hiver. Les travaux d'extension et de modernisation du site de Marnay se dérouleront entre 2023 et 2025, et l'effectif de l'usine augmentera de 50 % une fois le projet achevé.

Environ 70 emplois supplémentaires

Pour concrétiser cette opération d'extension, un nouveau bâtiment de fabrication d'environ 10 000 m² et un espace de stockage de 1 200 m² seront intégrés, représentant un investissement de 15 millions d'euros.

En plus de cela, les équipements de production de haute technologie seront acquis pour un montant d'environ 25 millions d'euros. La nouvelle unité de production devrait être opérationnelle d'ici 2025, ce qui entraînera la création d'environ 70 emplois supplémentaires, par rapport aux 140 postes permanents actuels.

Cette décision renforce l'implantation industrielle du groupe Velux en France, qui compte déjà trois autres centres de production dans la Somme, la Haute-Marne et la Haute-Savoie.

Selon Lars Petersson, PDG du groupe, les investissements « ne sont pas orientées vers les grandes zones urbaines, mais plutôt au cœur des territoires, où nous apportons une réelle contribution économique et sociale. Le nouvel investissement annoncé à Marnay s'inscrit dans cette philosophie : un ancrage local avec un rayonnement européen ».

Le groupe Velux privilégie la France dans ses stratégies d'investissement depuis près de 60 ans, ramenant ce pays comme l'un de ses marchés clés en Europe, citant notamment l'engagement et à la qualification des collaborateurs français.

« C’est une décision stratégique bénéfique pour tout notre écosystème. Pour le site de Marnay, d’une part, qui va grandir en taille et franchir un cap technologique, ainsi que pour l’emploi et tous les partenaires locaux qui travaillent à nos côtés », déclare de son côté Claudy Broutin, directeur général du site de production de Marnay.

Marie Gérald

Photo de une : ©KH-SKFrance VELUX