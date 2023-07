L'Afipeb s'engage pour une responsabilité sociétale et environnementale

L'Association de la filière du polystyrène expansé pour le bâtiment (Afipeb) publie son premier bilan RSE. Un rapport détaillé qui met en lumière les engagements, les actions et les résultats obtenus par la filière de fabrication du PSE.

Depuis de nombreuses années, la filière PSE s'investit dans une démarche RSE. L’objectif ? Donner une plus grande visibilité aux efforts consentis par le secteur, et aux résultats obtenus.

« Notre démarche, en phase avec les demandes sociales, sociétales et environnementales actuelles, est volontaire. Elle place l'humain et son ancrage local au cœur des politiques de développement de nos entreprises. Notre objectif est que chacun trouve sa juste place au sein de la filière, se responsabilise, évolue... et que notre filière soit reconnue tant pour les valeurs environnementales que sociétales et solidaires qui l'animent », déclare Amaury Omnès, président de l'Afipeb.

33 % des femmes occupent des postes de direction

L'un des principaux aspects mis en avant dans ce bilan est l'engagement social des entreprises de la filière. En effet, le rappport note que les femmes occupent 33 % des postes de direction et sont présentes dans toutes les fonctions de l'entreprise, de la production à la QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), en passant par les laboratoires et la logistique.

De plus, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour assurer un environnement de travail sain et sûr, ce qui se reflète dans des indicateurs positifs tels qu'un indice de fréquence des accidents de travail bas (22) et un faible taux d'absentéisme (5 %).

Par ailleurs, l’Afipeb représente une filière dynamique, présente sur tout le territoire, générant environ 30 000 emplois. Cette dernière favorise la création d'emplois locaux, avec 78 % des embauches en contrat à durée indéterminée (CDI), et a offert des opportunités de stage et d’alternance à plusieurs étudiants.

Plus de 3 millions d'euros investis dans la décarbonation de la filière

Les entreprises de la filière PSE ont également poursuivi leur transition écologique et énergétique, notamment en mettant en œuvre des actions pour améliorer le recyclage du PSE. Aujourd'hui, 88 % des sites de production d'isolants PSE sont équipés ou se sont organisés pour la reprise des déchets de PSE provenant de la découpe des produits neufs sur les chantiers. Ces dernières déploient également des moyens pour économiser l'eau et préserver les milieux aquatiques.

Dans le cadre de la décarbonation, la filière a investi 3,75 millions d'euros en 2022. Sur le terrain, plusieurs solutions concrètes sont déjà opérationnelles. En témoigne : une centrale photovoltaïque installée sur le parking couvert d'une usine qui permet de produire de l'hydrogène vert, utilisé pour alimenter les chariots élévateurs.

« Au-delà de l'expertise développée par les industriels du PSE pour fournir des solutions d'isolement répondant aux besoins évolutifs de la construction, la filière est engagée envers ses salariés, ses parties prenantes et, plus largement, en faveur de la société et de l'environnement », souligne Jean-Michel Guihaumé, délégué général de l'Afipeb.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock