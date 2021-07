La FFB et l'E2C favorisent l'insertion des jeunes sans qualification dans le bâtiment

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et le réseau École de la 2ème Chance (E2C) France ont annoncé ce vendredi 23 juillet la signature d’une convention de partenariat nationale. L’idée ? Favoriser ensemble la professionnalisation des jeunes sans qualifications aux métiers du bâtiment.

Après Pôle Emploi ou Action Logement et CDC Habitat, c’est au tour de l’Ecole de la 2ème Chance (E2C) de collaborer avec la FFB, dans un partenariat visant l’inclusion professionnelle des jeunes sans qualification dans le secteur du bâtiment. Le dispositif concernera en particulier les jeunes sortis du système scolaire souhaitant accéder au monde du travail. Certains sont entre autres issus des Quartiers de la politique de la ville (QPV).

Les deux partenaires comptent articuler l’accord-cadre autour de différents objectifs : l’échange mutuel d’informations et de pratiques, la promotion des métiers du bâtiment auprès des formateurs et jeunes de l’E2C, ainsi que l’immersion professionnelle à travers des stages ou alternances en entreprises. Ce dernier point peut ainsi potentiellement déboucher sur une embauche durable.

Les missions seront déclinées en fonction des impératifs des E2C et FFB locales, notamment pour adapter certaines actions aux critères pédagogiques, citoyens et/ou financiers de chaque territoire. Une meilleure manière de développer le dispositif qui « favorisera un environnement de travail inclusif et, associée au parcours de formation et d’accompagnement intensif des E2C, donnera aux jeunes sans qualification les clés d’accès vers le monde des métiers », selon Alexandre Schajer, président du réseau E2C France.

« Aujourd’hui, et encore plus que jamais, la FFB continue de se mobiliser pour l’emploi. En effet, trouver les salariés dont les artisans et entrepreneurs du secteur ont besoin, demeure une de nos préoccupations », poursuit Olivier Salleron, président de la FFB.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock