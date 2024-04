Avec l'évolution des normes de sécurité et la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, les entreprises de Bretagne et Pays de la Loire annoncent, à travers le Groupement Actibaie, vouloir recruter des talents pour répondre à cette demande.

Selon une enquête menée par le Groupement Actibaie, syndicat professionnel, pas moins de 19 entreprises du secteur des portes, portails, volets et stores sont à la recherche de leurs nouveaux talents, avec 130 postes en CDD et CDI ainsi que 60 contrats d’apprentissage/professionnalisation à pourvoir.

« La hausse du prix de l’énergie, le changement climatique et les évolutions entraînent régulièrement les commerces et les particuliers à se tourner vers des solutions performantes en matière de portes, volets et stores », explique Hervé Lamy, délégué général du Groupement, affilié à la Fédération française du bâtiment (FFB).

Pour répondre à cette demande, les entreprises recherchent des profils variés, allant des techniciens installateurs/mainteneurs aux commerciaux, en passant par des experts en production, logistique, Recherche & Développement, administratif, qualité ou marketing. Plus de 130 postes ont ainsi été créés dans ces secteurs au cours des deux dernières années en Bretagne et Pays de la Loire, selon les données recueillies.

Investir dans la formation pour pallier au manque de qualification

Face aux défis liés au recrutement de profils techniques spécialisés, les entreprises ont conscience de la nécessité d'investir dans la formation. Près de 70 % des répondants prévoient d'offrir une formation spécifique aux nouvelles recrues pour les postes les plus en tension.

En termes de rémunération, les entreprises ne lésinent pas sur les moyens pour attirer les meilleurs candidats. L'enquête révèle que plus de la moitié d'entre elles proposent un salaire net supérieur à 1600 euros par mois pour les techniciens, avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 2600 euros net par mois après cinq ans de carrière, selon l'entreprise.

« Le but est bien d'attirer des candidats qui souhaitent s'investir : c'est pour cela que les entreprises privilégient les contrats longs à l'intérim. L'alternance, en parallèle, est devenue un vrai levier de recrutement », souligne Hervé Lamy.

Malgré ces opportunités, les entreprises du secteur font face à un manque de candidats motivés. Près de 71 % d'entre elles le signale comme principal obstacle, suivi par le manque de qualification des candidats (41 %) et le manque de visibilité des annonces (29 %).

« Nos métiers méritent d'être mieux valorisés. Les protections solaires et solutions d'accès contribuent pleinement à améliorer la qualité de vie et la sécurité des Français », plaide le délégué général.

41 % des entreprises souhaitent féminiser la profession

Pour attirer davantage de candidats, les entreprises privilégient les agences de recrutement, les sites de recherche d'emploi, les réseaux sociaux et les candidatures spontanées. Cependant, ils constatent que les canaux traditionnels tels que Pôle Emploi et les sites d'entreprises ne suffisent plus à attirer les talents nécessaires.

En ce qui concerne les profils recherchés, près de 65 % des entreprises expriment leur volonté de recruter des jeunes, tandis que 41 % souhaitent féminiser la profession. Malgré des progrès, les métiers techniques restent encore majoritairement masculins.

De plus, près de 23,5 % des entreprises se montrent ouvertes à recruter des personnes en reconversion professionnelle, avec une petite part (12 %) prête à accueillir des seniors.

Marie Gérald

Photo de une : ©Soprofen