La FPI et la SBA s'allient pour « co-construire la ville de demain »

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et la Smart Building Alliance (SBA) annoncent s’allier en créant le « think- et do-tank », Urban eLab. Un nouveau lieu de rencontre qui permettra des échanges entre professionnels, élus et citoyens autour de sujets divers tels que la ville de demain, la construction responsable ou encore l’habitat du futur. Explications.

Depuis quelques années, le secteur du BTP et de l’immobilier traverse des mutations profondes, notamment en termes de digitalisation et d’outils numériques. C’est pourquoi, la FPI et la SBA annoncent dans un communiqué, allier leurs forces en dévoilant le « Urban eLab ».

« En France, il n’y a aucun lieu «fédérateur » spécialement dédié à ces nouveaux outils et usages digitaux. Avec la création du Urban eLab, toutes les parties prenantes auront enfin un espace dédié aux outils et pratiques numériques innovantes », explique Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI.

Emmanuel François, président de la SBA ajoute : « Nous devons repenser les usages et l’exploitation des bâtiments, car en effet, la digitalisation nous permet de construire plus efficacement, en réduisant la consommation d’énergie et les coûts, tous ces services contribuent à créer la ville responsable de demain. Grâce au Urban eLab, les professionnels et élus locaux pourront enfin échanger afin de transformer les processus de co-construction ».

Prévu pour un lancement début septembre, « Urban eLab » servira de lieu de rencontre entre les professionnels de la construction et de la promotion immobilière, les élus, les partenaires économiques et les citoyens, dont le but est de « se familiariser avec les potentiels, l’utilité et les usages des outils digitaux au service de la construction écoresponsable, pour apprendre à co-construire ensemble la ville de demain ». Grâce à une plateforme numérique, active 365 jours par an, « Urban eLab » proposera des formats interactifs et ludiques favorisant ainsi les échanges.

Cette nouvelle structure sera officiellement présentée par ses co-présidents Alexandra François-Cuxac et Emmanuel François, le 23 juin prochain, à l'occasion du Bim World.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobestock