Le groupe Saint-Gobain rachète Ovniver Group

Quatrième acquisition pour Saint-Gobain en cette année 2024. Après CSR, Bailey et Fosroc, le groupe français annonce le rachat d’Ovniver Group, présent au Mexique et en Amérique centrale, et se renforce ainsi davantage dans la chimie de la construction.

Le groupe Saint-Gobain poursuit sa stratégie d’acquisition dans la chimie de la construction. Moins de deux mois après avoir racheté l’entreprise britannique Fosroc pour plus d’un milliard de dollars, le groupe français annonce faire l’acquisition d’Ovniver Group, acteur majeur au Mexique et en Amérique centrale, pour 815 millions de dollars.

Le Mexique, un pays porteur pour la construction

Ovniver Group, spécialisé dans les revêtements de façade, colles à carrelage et solutions d’étanchéité, compte 16 usines et environ 1 000 employés. Le groupe a une présence importante au Mexique – l’un des pays les plus attractifs pour le secteur de la construction – mais aussi au Honduras, au Salvador et au Guatemala.

Pour 2024, il devrait atteindre 285 millions de dollars de chiffre d’affaires, avec une croissance d’en moyenne 20 % par an ces cinq dernières années.

Avec ce rachat, le groupe Saint-Gobain se renforce encore dans la chimie de la construction, qui portera à 6,5 milliards d’euros son chiffre d’affaires dans ce secteur.

Selon Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, cette transaction « constitue une opportunité unique pour Saint-Gobain de renforcer sa présence dans la chimie de la construction, et de développer ses positions dans les pays à forte croissance ».

« Rejoindre Saint-Gobain, leader mondial dans la construction durable avec une présence bien établie et une stratégie claire pour le Mexique (...) permettra d'enrichir notre offre en tirant parti de ses capacités d'innovation et de ses technologies dans la chimie de la construction », a de son côté réagi Hector Abella, directeur général d'Ovniver Group.

À ce jour, le groupe Saint-Gobain emploie 160 000 personnes dans 76 pays, pour un chiffre d’affaires de 47,9 milliards d’euros en 2023.

Souffrant de la crise de la construction neuve en Europe, le groupe mène une stratégie de diversification. Dans ce contexte, il a réalisé trois acquisitions dans le secteur de la construction dite « légère et durable » durant le premier semestre 2024, avec le rachat de CSR en Australie, de Bailey au Canada, et de Fosroc en Inde et au Moyen-Orient.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock