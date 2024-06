Saint-Gobain fait l’acquisition de l’entreprise Fosroc pour un milliard de dollars

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain vient d’annoncer l'acquisition de Fosroc, spécialiste de la chimie pour le secteur du bâtiment. L’opération, d’un coût de 1,03 milliard de dollars, vient appuyer davantage la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction.

1,03 milliard de dollars, soit près de 960 millions d’euros. C’est la somme que vient de débourser Saint-Gobain pour faire l’acquisition de Fosroc, une entreprise britannique spécialisée dans la chimie pour le secteur du bâtiment. L’accord définitif a été conclu ce jeudi 27 juin.

Près de trois mois après l’acquisition du groupe canadien Bailey, le géant français des matériaux de construction met aujourd’hui la main sur les près de 3 000 employés que compte Fosroc, ainsi que sur ses 20 usines dispersées à travers le monde.

Avec 35 autres acquisitions depuis 2021, « cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l’établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction », avec un chiffre d’affaires théorique total pour ce secteur d’activité de « 6,2 milliards d’euros dans 73 pays », précise le groupe français.

Un continent asiatique à conquérir

Ce rachat va également permettre à Saint-Gobain d’apposer davantage son empreinte dans les pays émergents, où Fosroc est particulièrement présent, notamment « en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ». Une zone géographique pour laquelle 487 millions de dollars de chiffre d’affaires sont attendus en 2024, pour un bénéfice net d’exploitation d’environ 91 millions de dollars et une croissance annuelle de 11 % des ventes sur la période 2021-2024.

Dans tous les pays où Fosroc opère, l’entreprise fournit à l’industrie du bâtiment notamment des additifs pour béton et ciment, des adhésifs et des produits d’étanchéité. La marque « est une référence en Inde, un des pays les plus attractifs au monde pour la chimie de la construction, avec une croissance portée par un plan d'infrastructure ambitieux pour les prochaines décennies », se félicite Saint-Gobain.

Par ailleurs, le groupe français a identifié « un fort potentiel de synergies », avec 54 millions de dollars « attendus d’ici la troisième année » après la transaction, notamment grâce à des économies sur les achats, les frais administratifs et les « coûts logistiques et de production ».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Pexels